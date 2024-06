'¿Quién lo mató?': Cómo fue en la vida real la relación entre Paola Durante y Sara Aldrete

Tras el estreno del episodio dedicado a Paola Durante en la serie ¿Quién lo mató? de Prime Video, donde Belinda da vida a la bella modelo que participaba en el programa de Paco Stanley, muchos se han interesado por la aparición de 'La Narcosatánica', cuyo nombre real es Sara Aldrete.

En la serie dramática, podemos ver que Paola Durante ingresa a la prisión tras ser acusada de participar en el asesinato de Paco Stanley y se encuentra con una mujer que le asegura que ella no es culpable de lo que se le acusa, por lo que ambas encuentran afinidad entre si al sentirse encarceladas injustamente.

Posterior a ello, una de las presas le explica a Paola que la mujer con la que habló es Sara Aldrete, mejor conocida como 'La Narcosatánica', pues formó parte de la organización delictiva que realizaba rituales en varias partes de la Ciudad de México, uno de los casos más polémicos y mediáticos en el país.

te puede interesar '¿Quién lo mató?': Quién es en la vida real la prima de Paola Durante que la ayudó a salir de la cárcel

Así era la relación entre Paola Durante y Sara Aldrete

De acuerdo con lo que reveló la edecán de Paco Stanley, al ingresar a prisión, conoció a Aldrete, quien le ofreció protección, para su sorpresa, pues ella pensaba que la matarían en prisión por estar vincuada al asesinato de Paco Stanley, una figura que "todos querían" en México al ser un comediante y presentador muy carismático.

“Me dijo yo soy la mera mera aquí y nadie te va a hacer nada, me llevó dormitorio por dormitorio y me presentó como su ahijada, dijo que me iba a proteger y que nadie podía hacerme nada”, aseguró la modelo en 2013, al hablar de su relación con la convicta.

“Ella medía 1.70 - 1.80, entonces me ayudó con todas y cada una de ellas, me respetaban (...) Fue un cariño muy fuerte, me protegió desde el principio y me avisaba de cuándo me querían pegar o me querían hacer algo. Siempre era la primera en enterarse y me cuidaba de todo eso”, contó.

Así fue como Paola Durante pudo pasar una estadía más tranquila con la protección de 'La Narcosatánica', durante el año con cuatro meses que permaneció en el encierro en el penal de Santa Marta Acatlita

¿Quién era Sara Aldrete?

Sara María Aldrete Villareal nació en Tamaulipas y actualmente tiene 59 años. Fue detenida a finales de las década de los 80's por formar parte de la banda de criminales conocidos como 'Los Narcosatánicos'.

Liderados por Jesús Contazo, la pandilla fue acusada de asesinar a personas y utilizar partes de sus cuerpos en ceremonias y rituales. Cabe destacar que el líder del grupo delictivo practicaba la santería y el Palo Mayombe.

La historia de Sara Aldrete supera la ficción, más de 13 crímenes cometidos y 600 años de condena. Descubre la historia de #LaNarcosatánicaHBO, una nueva docuserie, que ya está disponible. pic.twitter.com/D2IkRKuxQb — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) July 19, 2023

Si bien Sara Aldrete fue encontrada culpable por 13 asesinatos, ella sostenía su inocencia en los crímenes, al señalar que aunque ella sí pertenecia a la organización, habían muchas cosas de las que no estaba enterada. A diferencia de Paola Durante, 'La Narcosatánica' recibió una condena de más de 60 años, por lo que no podrá salir de prisión por el resto de su vida.