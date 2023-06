Mau Nieto se integra a Me Caigo de Risa y lo tunden por su polémico pasado: 'Sáquenlo'

El programa de Me Caigo de Risa es uno de los más vistos de la televisión, sus integrantes se vuelven tendencia cada noche, pues tienen una gran aceptación por parte del público, sin embargo, en esta ocasión los fans se manifestaron en contra del nuevo participante que es Mau Nieto.

El pasado 19 de mayo se dio a conocer en las redes de Me Caigo de Risa que el comediante Mau Nieto se uniría a la familia disfuncional, lo cual no le gustó nada al público.

Inmediatamente los fans del programa mostraron su rechazo hacia que Mau Nieto fuera el nuevo integrante del programa. En redes sociales dejaron comentarios para pedir que sacaran al comediante de Me Caigo de Risa.

“Como arruinan un buen programa con este tipo”, “Este cuate no tiene nada que aportar a este gran programa, deberían de considerar a los nuevos participantes este no es una opción”, “Saquen a Mau Nieto”, “Mala elección por qué lo pusieron para la novena temporada”, señalaron los usuarios en los comentarios.

Además, hubo otros que se refirieron a Mau Nieto como “El alacrán”, esto después de la polémica con Ricardo O’Farrill.

¿Qué pasó entre Mau Nieto y Ricardo O’Farrill?

Mau Nieto, integrante de Me Caigo de Risa, se casó en el mes de mayo y Ricardo O’Farrill armó tremendo escándalo en las redes sociales, pues hizo un live en el que contó que lo corrieron de la b oda de Mau Nieto, dijo que su compañero de comedia Daniel Sosa lo amenazó de muerte.

Tras destaparse el escándalo, Richie también dijo que Mau Nieto le mandó mensajes intimidantes y hasta mostró las capturas de pantalla en las que le decía: “No sabes el alacrán que te echaste a los huev… y no es una amenaza es una promesa”.

Desde ahí los usuarios se empezaron a burlar de Mau Nieto por comprarse con un alacrán, le hicieron infinidad de memes en el que se destacaron su estatura, ya que mide 1.63 m.

Ricardo O'Farril exhibe amenaza de Mau Nieto Foto: Especial

Acusan a Mau Nieto de Me Caigo de Risa de presunto abuso

En agosto de 2022 una mujer denunció en redes sociales a Mau Nieto, ahora integrante de Me Caigo de Risa, de haber abusado sexualmente de ella.

La mujer contó que todo sucedió en el 2018, luego de que Mau Nieto y ella se encontraron en el mismo lugar, en ese tiempo el comediante había estrenado su especial de Netflix.

“El WOKO es un lugar que frecuentaba ya que AMO el stand up. Era un viernes cualquiera, Mauricio Nieto y otrxs comediantes se encontraban ahí. Al verlo me emocioné mucho pues él, acababa de estrenar su primer especial en Netflix. Me acerqué a decirle que me había gustado mucho su rutina, a lo que de inmediato contestó: ‘¿Qué estás tomando?'”, contó la joven en un hilo de Twiiter.

Señaló que Mau Nieto pidió mezcal en varias ocasiones hasta que ella le preguntó la razón por la que él ordenaba varios tragos de alcohol.

“Después de tantos, recuerdo haberle preguntado: 'Mauricio Nieto, ¿por qué me invita tantos tragos?', 'Para poder cog… contigo'- respondió”, se lee en el relato.

De acuerdo con la chica que lo acusó, el comediante la tomó del brazo y se la llevó al baño en donde tuvieron relaciones sexuales.

“Me llevó al baño y tuvimos relaciones sexuales, las cuales, yo no consentí en ningún momento. No sé cuánto tiempo estuvimos en el baño, pero lo que sí estoy segura es que llegó un momento en el que intentaron abrir la puerta, la golpeaban y se escuchaban muchos gritos. Los que estaban afuera, sabían que Mauricio y yo estábamos dentro, pues empezaron a gritar que 'nos apuráramos'”, se lee en el mensaje de la joven.

La mujer señaló que Mau Nieto salió primero del baño y cuando ella llegó nuevamente a la barra el comediante y sus amigos ya no estaban.