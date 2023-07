Mauricio Garza corre a Apio Quijano de la postgala de La casa de los famosos: 'A mí no me amenazas' | VIDEO

Apio Quijano y Mauricio Garza protagonizaron un pleito en la postgala de La casa de los famosos México, cuando el conductor corrió del programa al cantante de Kabah que fue participante del reality show.

Todo sucedió cuando terminaron de ver las impresiones de los participantes de La casa de los famosos México, tras la eliminación de Jorge Losa.

Apio Quijano iba a comentar sobre el Team Infierno, pero Mauricio Garza lo interrumpió para decir que se le había olvidado el comentario que iba a hacer.

Cecilia Galiano le dijo a Mauricio Garza que dejara hablar a Apio, a lo que el cantante de Kabah le respondió: “Me interrumpiste para una tontería, ¿cómo sigues trabajando aquí, Mauricio'”.

Mauricio Garza trató de componer el comentario y señaló que algo bueno hicieron en el Team Cielo porque solo quedó uno en el programa. A lo que Cecilia Galiano le dijo que era al revés, los que hicieron algo bueno era el Team Infierno.

Pero el conductor de la Postgala insistió que sí estaba refiriéndose al Cielo, a lo que Apio Quijano se molestó: “Ya Mauricio, ¿para eso me invitaron aquí?”.

Así corrió Mauricio Garza a Apio Quijano de la postgala de La casa de los famosos

Mauricio Garza le respondió: “Si te quieres ir, te puedes ir. A mí no me van andar amenazando”, así que Apio se levantó de su lugar y le contestó: “Si llego y te voy a decir un comentario, que me invitaste, y me interrumpes y no dijiste nada”.

Mauricio Garza aseguró que Apio Quijano llegó amenazándolo desde la primera postgala a la que asistió y Apio Quijano se defendió diciendo que sí lo hizo, pero fue porque el conductor habló mal de él, pero Mauricio le respondió y señaló que si lo criticó fue porque el cantante se expuso tras haber participado en La casa de los famosos México.

Cecilia Galiano trató de conciliar el pleito y le dijo a Mauricio Garza que él era el anfitrión para que se tranquilizara, pero no le hizo caso y siguió la discusión.

Pero la conductora volvió a intervenir, cortó la pelea de forma abrupta y le preguntó a Apio Quijano nuevamente si opinión sobre lo que pasó con el Team Infierno y la eliminación de Jorge Losa.