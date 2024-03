Mayeli Alonso, la ex de Lupillo Rivera, anuncia que está embarzada de Andy Ruiz

Mayeli Alonso, conocida por haber sido una novia de Lupillo Rivera, tiene sorprendidos a la gente que la sigue en redes sociales, pues reveló que está embarazada y que espera un hijo de Andy Ruiz.

El anuncio lo hizo la ex de Lupillo a través de sus redes sociales, luego de que la chismosa de las redes Chamonic filtró la información, asegurando que Mayeli no quería dar el anuncio.

"Mayeli Alonso y su pareja, Andy Ruiz, están esperando un bebé y llegará en agosto o septiembre. Te deseo lo mejor... esta nueva etapa de tu tercer embarazo, lo disfrutarás al máximo como lo gas estado haciendo, te quiero mucho y te respeto. Obviamente sólo su gente cercana sabía de este embarazo y aquí pues les comparto un pequeño mensaje, donde yo le aviso que ya se supo su secreto y ella me dice por qué aún no les decía a sus fans", agregó la chismosa.

no te pierdas: Karla Souza da la bienvenida a su tercera hija; relata cómo fue el parto de 33 horas

Como no le quedó de otra, Mayeli Alonso hizo una publicación en sus redes sociales en la noche del pasado 16 de marzo, con la que anunció formalmente que hay un feto gestándose dentro de su útero, el cual fue concibió junto al boxeador Andy Ruiz.

" 'Baby Destroyer on the way' (Bebé 'Destroyer' en camino)", escribió la famosa haciendo referencia al apodo que usa el padre de su bendición. "Gracias a Dios por ser tan bueno con nosotros", agregó en su post.

En la foto se puede ver a Mayeli Alonso y a su pareja presumiendo el ultrasonido conde se confirma que se está cocinando un bebé en sus entrañas. Hasta ahora, Lupillo Rivera no ha reaccionado a la noticia, pues porque está adentro de “La casa de los famosos” y porque seguramente tampoco le importa la vida de la mujer que es su ex novia.