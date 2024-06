Me Caigo de Risa: ¿Cuándo se estrena y dónde ver la temporada 10?

Hace varias semanas, se reveló que Me Caigo de Risa, uno de los programas favoritos del público mexicano, tendrá su décima temporada. Esto lo reveló Faisy, quien dio algunos detalles sobre lo que le espera a los seguidores de la "familia disfuncional".

"En julio regresa la décima temporada de Me Caigo de Risa con nuevos juegos nuevos hermanos disfuncionales y ojala venga una nueva gira para regresar a Monterrey, que aquí siempre nos han recibido espectacular pero sí, julio confirmado, finales de julio, nueva temporada", declaró Faisy.

El conductor reveló que además del regreso de los personajes que se han ganado el cariño del públic, como Mariazel, Mariana Echeverría, Ricardo Fastlicht, Yurem, Jessica Segura y El Guana, también habrán nuevos integrantes dentro del programa.

Por otro lado, Gaby Platas indicó que habrán nuevos juegos que "están muy divertidos", pero que toda la producción se mantienen iguales.

"Yo creo que habrá unas dos o tres sorpresitas para esta temporada. Yo siempre he propuesto a Daniela Luján, me parece muy talentosa. Yo propongo mucha gente que me parece muy talentosa y que la gente necesita descubrir en otra faceta, pero la decisión la tiene el productor Lalo Suárez", indicó Faisy.

Asimismo, puntualizó que Mariazel permanecerá en el programa pese a su embarazo, todo lo que ella desée. En este sentido, declara que no es la primera vez que hay una mujer embarazada en el show y que cuando esto sucede, tratan de cuidarla.

¿Cuándo llegan los nuevos capítulos de 'Me Caigo de Risa'?

A partir de este lunes, habrían comenzado las grabaciones para la temporada 10 de Me Caigo de Risa. De acuerdo con lo planeado, sería a finales de julio y en agosto cuando saldrían los nuevos capítulos del exitoso programa. A pesar de ello, aún no hay una fecha para el estreno.

Como parte del show, la producción lanzó una encuesta, donde puedes indicar cuáles artistas te gustaría ver como invitados y qué especial temático te llamá más la atención dentro de las opciones.

¿Dónde ver 'Me Caigo de Risa'?

Como siempre, los nuevos capítuolos de la próxima temporada se podrá ver en el Canal 5. Sin embargo, si deseas ver las temporadas anteriores, puedes acceder por streaming a todos los episodios de Me Caigo de Risa, a través de ViX y por Prime Video.