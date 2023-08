Mejora tu sueño con la HUAWEI Band 8 y vive más saludable

Dormir bien no debe ser considerado como un lujo, sino como una necesidad. El estilo de vida que llevan millones de usuarios en todo el mundo muchas veces evita no solo que duerman la cantidad de horas necesarias acorde a su rango de edad, sino que incluso durante estos periodos de descanso no lo hagan como deben, lo cual deriva en problemas de salud que pueden llegar a ser mortales.

Los últimos datos proporcionados por la Sociedad Mundial del Sueño (WSS) arrojan que el 45 por ciento de la población mundial tiene problemas para dormir que van desde dificultad para conciliar el sueño durante la noche hasta despertarse frecuentemente en las horas de sueño.

Estos problemas pueden generar estrés durante el día, falta de concentración, cansancio físico y mental, pérdidas de la memoria, incremento de peso, y, sobre todo, afectaciones al corazón. De ahí que mantener malos hábitos de sueño por tiempo prolongado puede ser altamente perjudicial para tu salud. La buena noticia es que, si tienes algunos problemas para dormir, o sospechas que puedes tenerlos, la nueva HUAWEI Band 8 puede ayudarte a solucionarlos.

El seguimiento de sueño más avanzado en un wearable

Muchos wearables en el mercado son capaces de realizar un seguimiento del sueño, pero nadie lo hace de manera tan completa como la HUAWEI Band 8 y aquellos que llevan la tecnología de HUAWEI basada en la ciencia y conocida como HUAWEI TreSleepTM 3.0.

Esta tecnología es capaz de analizar el movimiento corporal, la frecuencia cardiaca, la VFC (variabilidad de la frecuencia cardiaca) y otros datos fisiológicos para mejorar aún más la precisión del reconocimiento de los estados de sueño y vigilia. Incluso, con ayuda de la aplicación de HUAWEI Salud, es posible analizar los ronquidos y pláticas mientras duermes, para analizar mejor la manera de dormir y ofrecer así cientos de sugerencias y servicios personalizados para mejorar científicamente la calidad del sueño.

Asimismo, es capaz de reconocer las fases del sueño e identificar con precisión seis problemas típicos del sueño, como la dificultad para conciliar el sueño, el sueño ligero, el despertar fácil por la noche, el despertar constante y temprano, los sueños múltiples y el hábito de sueño irregular; y proporciona cientos de sugerencias y servicios personalizados para mejorar científicamente la calidad del sueño.

Las fases de sueño son: profundo, ligero y REM. La primera hace referencia a la etapa del sueño en la que es más difícil despertar, de hecho, despertar abruptamente durante esta fase podría ocasionar mareos. Esta es la etapa en donde más se combate el cansancio, y es fundamental para nivelar el humor y recuperar energía. Sin embargo, altos niveles de sueño profundo también son un indicador de enfermedad, por lo que no creas que lo mejor es tener la cifra más alta, lo ideal es que esta métrica también aparezca como normal.

El sueño ligero es una etapa en la que es muy fácil despertarse, y se tienen varias etapas de sueño ligero debido a que es necesario que el cuerpo pueda despertar por sí mismo cuando duermes, pero un exceso de sueño ligero produce cansancio y dificultades para despertar.

Hay muchos factores que contribuyen al aumento de sueño ligero, desde un dolor muscular o una simple tos, hasta alimentos como la cafeína, etc. Sin embargo, una manera de ayudarte a dormir mejor es realizando ejercicios de relajación antes de dormir, los cuales también puedes seguir con la HUAWEI Band 8.

En lo que respecta al sueño REM, esta fase sucede cuando los ojos se mueven rápidamente de un lado a otro, y normalmente cuando te despiertas en esta etapa estás consciente de que estabas soñando.

Si la HUAWEI Band 8 indica que tienes niveles excesivos o insuficientes de REM, entonces es recomendable visitar a un médico para tratar el problema, aunque si el sueño REM es bajo es probable que en pocos días lo recuperes con algo de ejercicio, y evitando bebidas como la cafeína antes de ir a dormir.

Al poder analizar las fases de sueño con precisión, la HUAWEI Band 8 también es capaz de identificar con precisión seis tipos de problemas típicos del sueño, como la dificultad para conciliar el sueño, el sueño ligero, el despertar fácil por la noche, el despertar temprano, el tener un número excesivo de sueños y el horario de sueño irregular. Por lo que también se ofrecen sugerencias para solucionar estos problemas al dormir, aunque en caso de no conseguir una mejoría es recomendable acudir con un especialista del sueño.

Otra métrica importante de HUAWEI TruSleepTM 3.0 es la calidad de la respiración durante el sueño, que puede ser un indicativo de posibles enfermedades respiratorias a las que podrías ser asintomático y que también pueden afectar las fases de sueño, pero que son detectables con la HUAWEI Band 8.

Todos estos datos no solo se pueden consultar en la pantalla de la HUAWEI Band 8, sino que también están disponibles en la pestaña de Sueño en la aplicación de HUAWEI Salud para dispositivos Huawei, Android y iOS.

Duerme mejor y vive feliz con una HUAWEI Band 8

Además de todo lo anterior, la gran ventaja de la HUAWEI Band 8 es que es la smartband más ligera que ha creado Huawei hasta la fecha, alcanzando un peso de solo 14g, siendo 2 gramos más ligera que su generación anterior, y teniendo un grosor de solo 8.99mm, lo cual la hace ideal para llevarla a todos lados, e incluso, utilizarla hasta para dormir sin sentir molestias o tener que esperar algo de tiempo para acostumbrarse a su uso durante el sueño.

