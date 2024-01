Los mejores cómics publicados en México en 2023

Es grande y variada la oferta, pero esta es nuestra selección con lo mejor de lo mejor de los títulos de licencia que las editoriales han traído a México en los últimos meses, los cómics que nos dejó el 2023 y que no hay que dejar pasar.

SPIDERMAN LA SOMBRA DE LA ARAÑA

No solo se trata de un simple What iff, sino de un ejercicio de género que transita entre el terror y el drama para sacar el lado más oscuro y violento de Spiderman hasta llevarlo a sus últimas consecuencias. Es así que junto a amigos, enemigos, aliados y familia aquí lo vemos enfrentar obsesiones y tomar desiciones que le llevan a cometer actos irremediables. Una de las mejores reinterpretaciones del que en este caso no un tan “amigable vecino”.

Chip Zdarsky/ Pasqual Ferry

Editorial Panini

SPIDERMAN LA SOMBRA DE LA ARAÑA Foto: Especial

BITTER ROOT

La tradición de los cazadores de monstruos es revitalizada por una narrativa salvaje teniendo como personajes centrales a una familia fracturada del Harlem de los años 20, cuyas andanzas son parte de una ucronia mezcla de horror y steampunk donde los apuntes a hechos históricos son fugaces pero contundentes a la hora de darle forma a las motivaciones de los antagonistas.

David Walker/ Chuck Brown/ Sanford Greene

Editorial Kamite

BITTER ROOT Foto: Especial

TORTUGAS NINJA: LAST RONIN

Una de las mejores aventuras protagonizadas por estos personajes. Recupera la estética sucia urbana que distinguía la obra original, para mezclarle con la espectacularidad propia del cómic actual y ofrecer así un pasaje de acción cuya trama sigue los pasos de Miguel Ángel quien luce como nunca antes, amargado, implacable y siempre al borde de la locura, y a pesar de todo aún rumbo a una amarga redención.

Kevin Eastman/ Tom Waltz/ Esaú e Isaac Escorza

Editorial Kamite

TORTUGAS NINJA: LAST RONIN Foto: Especial

SOLO LOS ENCONTRAMOS CUANDO ESTÁN MUERTOS

Es el futuro y la humanidad ahora tiene como principal fuente recursos los gigantescos cadáveres de los Dioses que flotan en el espacio, dando pie a una variante de tétrica minería. Es ahí donde una nave saldrá en busca de lo inalcanzable dando pie a una lúgubre e irónica metáfora sobre la profundidad del universo donde las preguntas sobre la existencia se pierden resonando eternamente sin respuesta. El guion es inteligente y melancólico, el arte es una verdadera belleza.

All Ewing/ Simmone Di Meb

Editorial Planeta

SOLO LOS ENCONTRAMOS CUANDO ESTÁN MUERTOS Foto: Especial

BATMAN ONE BAD DAY: THE RIDDLER

Los trazos delgados recorren como grietas las pinceladas granosas de color en viñetas que se desdibujan como los límites entre la razón y la demencia, para dar forma a otro de los acostumbrados acercamientos de Tom King a la patología de los superhéroes y sus némesis. Esta vez es el Acertijo el que reclama su lugar como uno de los más infames enemigos del legendario vigilante de Ciudad Gótica.

Tom King/ Mitch Gerards

Editorial Panini

BATMAN ONE BAD DAY: THE RIDDLER Foto: Especial

INCAL FINAL: INTEGRAL

No se puede ignorar esta reedición en pasta dura de una de las obras más sugestivas del siempre experimental Alejandro Jodorowsky, quien fiel a sus inquietudes y su estilo, presenta una extravagante aventura futurista espacial que gira al rededor del descubrimiento de un nuevo estado de conciencia. El arte de Moebius que encuentra la continuidad con los trazos de Ladrönn, que explota en ilustraciones multitudinarias delirantes, es ideal para esta carrera incansable por distintos niveles metafísicos entre batallas espectaculares.

Alejandro Jodorowsky/ Jode Ladrönn/ Moebius

Editorial Penguin Random House

INCAL FINAL: INTEGRAL Foto: Especial

LOGAN LA LARGA NOCHE

Las atmósferas de misterio que logró proyectar el exitoso podcasts del mismo nombre, aquí se materializan a la perfección a través de visiones de recalcitrante desolación. Un thriller cuyas parsimoniosas secuencias exploran las implicaciones de haber sido convertido en un arma, alejándose de la espectacularidad para concentrarse en los tormentosos adentros de Wolverine, quien en un amargado intento de darle sentido a su vida, a regañadientes aspirar a una posible redención.

Benjamin Percy/ Marcio Takara

Editorial Panini

LOGAN LA LARGA NOCHE Foto: Especial

WE3

Si hay algún título publicado en 2023 dentro del mercado mexicano que pudiera ser considerado una obra maestra del cómic ese es WE3. Una oscura fábula de horror y ciencia ficción sobre cuadrúpedos que son convertidos en armas vivientes, que empuja a cruentas disertaciones acerca de la lealtad irreductible. Pero lo mejor es el apabullante despliegue visual que ofrece una estilizada muestra del choque entre carne y tecnología para dejar en evidencia la crueldad humana e irónicamente ofrecer un final optimista.

Grant Morrison/ Frank Quitely

Editorial Panini

WE3 Foto: Especial

CROSSOVER

Esta locura con los superhéroes y supervillanos irrumpiendo violentamente en la realidad, es más que un crossover, es una aguda y sarcástica exposición sobre los prejuicios, la estigmatización y el fanatismo religioso, que se burla y hace trizas el vergonzoso Comics Code Authority y su ceguera y censura, mientras transitan por sus páginas no solo una gran variedad de personajes de distintas compañías editoriales, sino también sus creadores, para hacer de este inteligente ejercicio de metaficción un verdadero festín para los clavados del mundo de las viñetas.

Danny Cates/ Geoff Shaw

Editorial Kamite

CROSSOVER Foto: Especial

LAS MUCHAS MUERTES DE LAILA STARR

La muerte quedándose sin empleo y el estatus de divinidad, es solo el principio de una serie de insólitas genialidades que incluyen hasta un estupendo pasaje narrado desde el punto de vista de un cigarrillo, las cuales acompañadas de alucinantes ilustraciones donde los colores se mezclan, las figuras se alargan y los planos que se distorsionan hasta lo imposible, generan una serie de reflexiones y cuestionamientos sobre la existencia. Se trata de una obra envolvente que conjuga a la perfección la profundidad con el entretenimiento y el deleite sensorial.

Ram V/ Filipe Andrade

Editorial Planeta