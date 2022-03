Metallica y Dua Lipa lideran el Lollapalooza

El festival Lollapalooza, uno de los más aclamados del mundo, en su edición 2022 promete convocar a una diversidad de artistas de distintas modalidades musicales, prueba de esto son las bandas y cantantes que encabezan el cartel anunciado ayer: Metallica, Dua Lipa, Doja Cat, J. Cole, Green Day, Machine Gun Kelly, Lil Baby y Kygo.

Doja Cat llegará con nueva música, recientemente lanzó el sencillo “Freaky Deaky” y su álbum 2021 Planet Her. Mientras que Dua Lipa pretende arrasar con temas como “Sweetest Pie” y “Cold Heart”, por ejemplo.

En los cuatro días que dura el encuentro, del 28 al 31 de julio, se presenciarán más de 170 actuaciones en ocho escenarios que se dispondrán en el Grant Park, de Chicago, Estados Unidos.

Entre los artistas que desfilarán se están la Manchester Orchestra, Wallows, Girl in red, The Kid Laroi, The Wombats, Dominic Fike y Royal Blood.

También participarán Remi Wolf, Fletcher, PinkPatheress, Muna, Goth Babe, Role Model, Wet Leg, Gracie Abrams, Pi’erre Bourne, Glaive y Maude Latour.

El Lollapalooza fue uno de los primeros festivales en regresar el año pasado en el mundo. Tuvo que adaptarse a nuevos requerimientos sanitarios en este tipo de eventos por la pandemia: esquema completo de vacunación contra el Covid-19 y uso de cubrebocas.

En esta edición regresará el llamado Kidzapalooza con entrada gratuita para infantes menores de 10 años. Además de que 35 chefs y restaurantes ofrecerán hasta opciones veganas y sin gluten.