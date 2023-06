Mickey Santana, actor de "Amigos por siempre" reaparece y niega acusaciones de trata

El actor Mickey Santana, quien participó en las telenovelas “Amigos por siempre” y “Cómplices al rescate”, reapareció en redes para negar las acusaciones en su contra de supuesta trata de personas.

Mickey Santana publicó un video en su Instagram, el cual reabrió, para publicar un comunicado y defenderse de las acusaciones sobre que estaría involucrado en una red de trata de personas.

“Niego rotundamente todas las acusaciones injustas que se han hecho en mi nombre, tales como falsa trata de personas, privación de la libertad de la señora Ana Victoria, supuesta relación amorosa actual con ella, amenazas, etc.", señaló el actor.

Asimismo Mickey Santana dijo que está dispuesto a limpiar su nombre y está enfocado en demostrar que es inocente de lo que se le acusa.

Estoy dedicado por completo a demostrar mi inocencia y desmantelar todas estas mentiras que se han dicho. Quiero añadir que estoy en completa disposición para colaborar con las autoridades competentes que me lo soliciten Mickey Santana

El actor señaló que ha estado disponible para que lo entrevisten y dar su versión de la historia, pero señaló que nadie lo ha buscado y agradeció a sus amigos y familia el apoyo que le han dado en los últimos días.

"Estos momentos a nadie se los deseo, pero espero y creo que se hará justicia y que al final la justicia pueda prevalecer", concluyó.

¿Por qué acusan a Mickey Santana de presunta trata?

Mickey Santana está acusado de presunta trata por parte de la familia de una joven llamada Ana Victoria que al parecer era novia del actor y que posteriormente desapareció.

El caso de Ana Victoria se destapó en febrero de 2023 cuando Danna Paola, durante un concierto que dio en Guadalajara en el Auditorio Telmez, cuando la cantante subió a una niña al escenario y la abuela de la pequeña le dijo a la artista que la mamá de la menor estaba desaparecida.

El programa De Primera Mano investigó el caso y dieron con que la familia de Ana Victoria acusa a Mickey Santana de secuestrar a la joven madre.

Según la mamá de Ana Victoria la relación de ellos era muy tóxica y calificó al actor de ser violento y agresivo. “Su relación era tóxica. Este niño era muy agresivo, le veía el teléfono, celoso, le quitaba el celular para ver quién le hablaba. Me decía: ‘cuando esté con Miguel, mamá, no me hablen porque no les voy a contestar’”, contó la madre de la mujer desaparecida.

La mamá de Ana Victoria dijo que la joven le comentó, antes de desaparecer, que se iba a ir con Mickey Santana, porque supuestamente le iba a pedir matrimonio y el actor la iba a recocer en el aeropuerto de la Ciudad de México, ya que ella es originaria de Guadalajara.

En abril de 2022 fue la última vez que sus familiares escucharon su voz porque aunque le escribían mensajes, aseguran que la joven respondía pero con palabras que no eran de ella. “Le pedíamos que le marcara a su hija y ella decía: ‘al rato, estoy ocupada’”, contó el papá de Ana Victoria.

Los papás de Ana Victoria pusieron una denuncia ante la Fiscalía por la desaparición de su hija y la geolocalización de su celular pasó la noche en casa de Miguel Santana.

La investigación del programa señala que Miguel Santana, actor de “Amigos por siempre” y “Cómplices al rescate”, cerró todas sus redes sociales, hasta su OnlyFans y puso a la venta su casa, por lo que ahora no se sabe en dónde está.

El abogado de la familia de Ana Victoria señaló que Miguel Santana está vinculado a grupos criminales de tratas de personas.

“Tenemos identificado al imputado y a la banda de las personas que se dedican a hacer esto que es una banda aparentemente de trata que opera en el estado de Jalisco y tiene un tracto entre Jalisco, el Estado de México y la Ciudad de México. No es la primera denuncia y se le tiene relacionado con bandas delictivas que operan en este sentido”, dijo el abogado Enrique Casanova.

“Ella ya sale privada de la libertad y mediante engaños en un inicio fue que se le concertaron las primeras citas y ya cuando había una relación de confianza, en conjunto con la banda delictiva, genera esta privación para tenerla donde creemos que la tienen. Tenemos muchas circunstancias que nos llevan a presumir la probable participación de este sujeto”, mencionó el representante legal.