¿Miedo? Adrián Marcelo le pide disculpas a Briggitte Bozzo: 'Admiro tu fortaleza' | VIDEO

Adrián Marcelo dejó a todo el mundo con la boca abierta y sin creer las palabras que salieron de su venenosa y misógina boca, pues el psicólogo originario de la tierra del cabrito y el amor entre primos se disculpó con Briggitte Bozo por todo lo que lee ha hecho al interior de “La casa de los famosos México 2”.

Los hechos ocurrieron durante la cena de nominados, a la que acudieron Adrián Marcelo, Briggitte Bozzo, Karime Pindter, Sian Chiong y Gomita, alias la “Maui”.

Briggitte le regaló de su mango a Adrian Marcelo y él quedó muy sorprendido #LaCasaDeLosFamososMx #LCDFMX2 pic.twitter.com/y4xkP9boI1 — Jocelyn S. (@tutu_morris97) August 19, 2024

Durante la cena, Adrián Marcelo le dedicó unas palabras a Briggitte Bozzo, pero en esta ocasión no fueron de odio ni misoginia, sino de respeto y de disculpa.

“Sé qué hemos tenido nuestras diferencias, que a veces no nos las decimos, creo que también eso me encanta de ti, que siempre tienes una buena cara. Sé que hay ocasiones en las que te he molestado mucho”, inició en sus palabras el señor que sólo logró estudiar psicología por las palancas de su familia.

“Es un juego en el que vas acumulando cosas y bueno, discúlpame en serio las ocasiones en las que he hecho comentarios que no te han gustado, o críticas, la verdad es que admiro mucho de ti, que siempre tienes una sonrisa, presentas tu mejor versión a las personas; aun cuando estás enojada tienes palabras hasta delicadas para decir las cosas que no te gustan”, agregó el adicto al epazote del chamuco.

También el gran contenido de Adrián Marcelo: estar hechado y quejarse de Briggitte y Karime 🥱#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx2 #LCDLFMX2 #LCDFMX #BriggitteBozzo #Karime pic.twitter.com/eRuqRVwbvU — Erik Delgado (@ErikPsycho) August 6, 2024

Adrián Marcelo también se disculpó con la mamá de Briggitte Bozzo y su familia: “Admiro mucho de ti tu fortaleza porque es la quinta ocasión en la placa y en ninguna haz perdido las maneras ni tu esencia maravillosa, siempre me voy a acordar del día de tu cumpleaños y siempre me voy a quedar con eso, de que amen de que seamos cuartos rivales, recuerdo mucho tu cumpleaños por tu chispa, por tu sonrisa, por lo alegre que te veías”.

Los fans afirmaron que las palabras de Adrián Marcelo pueden ser una forma de intentar hacer que la joven baje la guardia y atacarla en estos días, o una forma de manifestar su miedo de salir del reality.