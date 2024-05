Molotov en el IPN: Fechas, acceso y todo sobre el concierto de la banda en el Día del Politécnico

Molotov se unirá a los festejos del Día del Politécnico con un concierto exclusivo para la comunidad de la casa de estudios. Se trata de una de las agrupaciones más icónicas del rock mexicano, quienes se mantienen vigentes aún con el pasar del tiempo.

Fueron las cuentas oficiales del Instituto Politécnico Nacional quienes dieron a conocer los detalles sobre el concierto que dará Molotov de manera completamente gratuita para los alumnos de la institución.

Cabe destacar que se tratará de una celebración exclusiva para la comunidad, pues en el mismo anuncio, el IPN aclara que solo habrá acceso con credencial y matrícula vigente, por lo que los ex alumnos no podrán ingresar, así como personas que no pertenezcan al instituto.

¿Qué? Muy politécnico ¿no? Ah, muy politécnico, ¿no?

No es #PolitécnicoDeCorazón, el que no brinque, el que no salte... ya lo dijo @MolotovBanda, si eres comunidad IPN ven a festejar nuestro día con el concierto que dará este 21 de mayo, a las 19:00 horas, en el #Queso. ¡Lánzate!

¿Dónde y cuándo será el concierto de Molotov para el IPN?

El concierto de Molotov para conmemorar el Día del Politécnico se llevara a cabo el martes 21 de mayo a las 19:00 horas, en el Escenario A en el campus Zacatenco. Es importante mencionar que no hay venta de boletos, ya que se trata de un evento completamente gratuito para la comunidad de la universidad mexicana.

A la fiesta del Poli, se darán cita otras agrupaciones y artistas de gran talla, como Sonido La Changa, Sekta Core y DJ Mariana Bo, por lo que habrá una gran variedad de estilos musicales para agradar a cada uno de los asistentes.

¡Zacatenco vibrará fuerte con música para todos los gustos! Con DJ's, ska, fusión de violín con electrónica,

sonidero y rock alternativo, los #PolitécnicosDeCorazón festejaremos en grande nuestro día.



¡Te esperamos en el Concierto del #DíaDelPolitécnico!



📢 Con credencial…

Sin lugar a dudas, se tratará de un evento memorable para la comunidad estudiantil del IPN,pues Molotov es una banda icónica, cuyas canciones marcaron generaciones.

¿Qué es el Día del Politécnico?

De acuerdo con el Gobierno de México, el Día del Politécnico responde al natalicio del presidente general lázaro Cárdenas, así como el aniversario luctuoso de Juan de Dios Bátis, ambos ilustres fundadores del IPN.

El Día del Politécnico es una festividad que conmemora la fundación del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Esta celebración destaca el orgullo y la identidad politécnica, así como los logros y aportes del IPN a la educación, la ciencia y la tecnología en México.

Molotov se presentará el 20 de junio en la explanada del estadio Caliente, en Tijuana, Baja California, y también en Cordillera Fest en Colombia después de su participación en las fiestas del Día del Politécnico.