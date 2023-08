¡Momento de terror! Oso persigue a Poncho de Nigris y a su hijo de 7 años | VIDEO

Poncho de Nigris ya regresó a su casa en Monterrey, luego de haber participado en La casa de los famosos México y decidió realizar un paseo en el bosque junto a su hijo Ponchito de 7 años, pero se hallaron con una enorme sorpresa, pues su recorrido fue interrumpido por un enorme oso.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor de televisión compartió un video del momento en el que el ojo lo persigue mientras va con su hijo caminando por la vereda el bosque.

En el clip se observas que Poncho de Nigris y su hijo van caminando a toda velocidad y de repente se detienen para grabar al oso, en el video se ve que el animal va andando detrás de ellos.

Ponchito le dice a su papá que corran, pero el conductor lo detiene para impedir que algo altere al oso y sea peor la reacción del animal.

“Cuando de verdad te sale un oso en medio del camino y te sigue kilómetros con tu hijo de 7 años. La respuesta es te cagas porque sabes que vas a dar la vida por tu hijo antes de todo”, escribió Poncho de Nigris al compartir el video de su aventura.

Asimismo, recomendó ir al bosque más protegido para poder librar estas situaciones de peligro.

Poncho de Nigris preocupa a fans por su encuentro con el oso

Los fans de Poncho de Nigris estaban muy preocupados por el peligro en el que se encontraba el exparticipante de La casa de los famosos México.

“Alfonsoooooooooo que miedo. Qué bueno que estén bien porque tú eres poncho Tarzán domador de osos”, “Es que también le gritaste “Puro tema infierno” y él era team Albacete”, “Gracias a Dios sólo fue un susto. No mam…, si me cago si veo que me sigue”, fueron algunos comentarios de la gente.