Montserrat Oliver revela cómo le confesó a su mamá que es gay (VIDEO)

La conductora Montserrat Oliver contó cómo fue el momento en el que le confesó a su mamá que es gay.

La modelo ofreció una entrevista a Yordi Rosado en la que señaló cómo ha sido su vida amorosa, dijo que se casó a los 23 años, pero se divorció virgen y posteriormente conoció a Yolanda Andrade, con quien tuvo una relación de 10 años, se fue a vivir con ella y después le confesó a su mamá que tenía una relación con la conductora.

Así fue como Montserrat Oliver le confesó a su familia que es gay

Montserrat Oliver señaló que su mamá la visitó en la casa en la que vivía con Yolanda Andrade y le mostró las recámaras, cuando su madre le hizo un comentario.

“Mi mamá cuando estábamos en la casa, que ya vivía yo con Yolanda en el departamento, le enseñé el departamento y me dice: ‘cuando venga gente no les enseñes los cuartos porque hay uno muy chiquito y pues el otro’”, dijo Montserrat Oliver, haciendo referencia a que la modelo y su pareja dormían en el mismo cuarto.

“Nos íbamos en el elevador y mi mamá: ‘eres mi hija lo máximo, perfecta’. Me volteo y le digo: ‘Ay mami yo no soy la hija perfecta que crees que soy’. Me ve y me dice: yo sé lo que tiene y aun así eres perfecta’”, recordó Montserrat Oliver.

La modelo y conductora señaló que no quiso exponer a su familia para que no la molestaran, por lo que ella cuidó mucho de mantener en secreto su relación.

“Yo súper escondida, primero porque me rompía el corazón y dos porque no quería que lo sufriera mi familia y quería seguir trabajando y decía: esto me va a súper limitar”, contó Montserrat Oliver.