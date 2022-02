Montserrat Oliver llora por la invasión de Rusia a Ucrania: "me da vergüenza ser humano"

Montserrat Oliver estalló devastada en llanto por la invasión de Rusia a Ucrania y el conflicto bélico que se está desarrollando, y en su desesperar la famosa aseguró que le daba vergüenza ser una humana.

Fue a través de su Instagram que compartió un video en el que se manifestó respecto al ataque ruso contra Ucrania, el cual reprobó y además dijo estar preocupada por las muertes que pueda causar.

Asimismo, Montserrat Oliver afirmó sentir asco por ser parte de la humanidad: “Me da vergüenza ser humano el día de hoy. Después de toda la pandemia, después de todo lo que hemos sufrido y hemos vivido, ¿De verdad hay guerra? ¿De verdad qué nos pasa?”, dijo.

Tras ello, la famosa le pidió a sus fans enviar “buena vibra” a Ucrania: “si nos unimos en energía grande y positiva, buena y de amor, podemos vencer a. Y dicen muchas veces que la oración es una manera de unirnos en una energía buena”.

“¡Hagamos algo! No podemos seguir así, de verdad. Las guerras van a acabar con la economía, de por sí ya estamos jodidos, van a hacerse ricos otros. Avientan a matarse a gente inocente porque son los militares o tienen que defender a su país, cuando los presidentes no se agarran a guamazos, ni se matan”, añadió.

Finalmente, y con lágrimas en los ojos, Montserrat Oliver rogó por que los soldados desobedezcan las órdenes de sus líderes, cosa que puede ser considerada como traición:

“¿Y si los militares desobedecieran? ¿Y si todos se pararan y no le hicieran caso a las autoridades? Y todos los humanos de verdad nos uniéramos y no nos moviéramos. Que los soldados se paren, que no manden bombas, que no se muevan, que nadie se pelee. Ya no sé qué hacer, pero siento que tenemos que hacer algo", remarcó.

rc