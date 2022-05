Yordi Rosado revela por qué no sale con mujeres veganas: "Ahí le paro"

Yordi Rosado acaba de dar mayores detalles respecto a su vida personal, pues el famoso reveló las razones por las cuales no sale con mujeres veganas.

Fue durante su programa “De noche todo pasa con Yordi Rosado” que el conductor dio a conocer que le encanta la carne, por lo que le sería muy complicado convivir con una vegana.

“Los amores te engordan o te enflacan, porque hay el que te va jalando al ‘Trágale’ o al ‘Haz dieta’”, comentó.

Tras ello le preguntaron si ha estado con una vegana, a lo que rápidamente respondió que no y que no lo haría:

“Yo no le he entrado, cuando he salido con alguien que me dice: ‘Soy vegano, no como carne’, ahí le paro”, sentenció.

Por ese motivo Aleida Núñez lo secundó: “Me tocó alguien que literal no come nada de carne, o sea, muy respetable, pero sí hay que ajustar muchas cosas”.