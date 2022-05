Cristian Nodal revela por qué él y Eduin Caz se odian: "Me pisotearon" (VIDEO)

Todos saben que Christian Nodal y Eduin Caz se odian a más no poder, y ahora el ex de Belinda reveló las devastadoras razones que los hicieron enemistarse.

Fue a través de un live que hizo, que Nodal habló acerca de su pleito con Eduin Caz y contó que al inicio de su carrera muchos artistas se negaban a trabajar con él:

"Cuando empecé fue como 'ah el chamaquito tiene talento', pero después me pisotearon porque me vieron como competencia, y no se daban cuenta que yo era un niño que cantaba su música, entonces se me cayeron", inició Nodal.

Eso hizo que Nodal se prometiera no trabajar con nadie que él no quisiera: “malamente yo dije: 'no le voy a dar oportunidad a gente con la que no quiera trabajar, yo voy a decidir con quién trabajar'".

Tras ello escuchó las primeras canciones de Grupo Firme las cuales no le gustaron, cosa por la que en una entrevista dijo que no trabajaría con ellos.

"A mí me pasó que cuando me preguntaron, yo no sabía realmente, yo escuché su música y no me había gustado, porque no me había gustado en ese momento, ahora me gustan varias canciones, pero es porque traen otro mensaje", agregó.

"Siento que ese error que cometí, gracias a Dios, le dio luz a ese grupo, pero ellos lo usaron mal porque dijeron que yo no sé qué, sacaron ventaja por que dijeron que yo había dicho que su música era una mierd** y sacaron ventaja de eso... a ellos les ha costado demasiado para llegar a donde están y Eduin canta cabr***", concluyó Christian Nodal.