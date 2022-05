¿Cuánto le costó a Christian Nodal taparse su tatuaje de Belinda en la cara?

Christian Nodal por fin se tapó el cuarto y último tatuaje que se hizo en honor a Belinda, su ex y verduga, dejando claro que hay que tomar decisiones referentes al cuerpo e imagen propia con la cabeza fría.

El tatuaje en cuestión era el que estaba en su frente y que decía “utopía”, en honor al disco de Belinda.

#Nodal aprovecho su paso por Costa Rica para quitarse el tatuaje que tenía en la frente el cual decia "Utopia" pic.twitter.com/0wXfhBKbj6 — Entre Famosos Mx (@entrefamososmx) May 22, 2022

Fue el mismo Nodal quien compartió las imágenes del tatuaje con el cual se tapó su penoso error, y el trabajo se lo hizo Christian Araya y su hija Catalina en Costa Rica.

En entrevista con “Ventaneando”, los tatuadores contaron que Noda quedó perplejo con el talento de Catalina, por lo que los buscó cuando fue a Costa Rica.

“Él habló conmigo, me dijo que quería una flor de cerezo en la frente, me indicó más o menos el lugar donde la quería y que quería que Catalina le tatuara la mano. resulta que hoy, ya viendo todas las noticias y todo lo de la farándula, pues me di cuenta de que era eso, de lo que estaba cubriendo”, contó el tatuador.

Cuando Nodal se dispuso a pagarles por su excelente servicio, el artista y su pequeña hija tatuadora se negaron a recibir dinero, pero Nodal no aceptó un no como respuesta y le dio un puñado de billetes a la pequeña.

No obstante, ni Catalina ni su papá contaron cuánto dinero les había dado Nodal, por lo que se desconoce cuánto pagó el famoso por taparse su último recuerdo de la Beli.