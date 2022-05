¿Christian Nodal podría ser castigado con la Ley Olimpia por filtrar conversación con Belinda?

Christian Nodal está en medio de la polémica, luego de que filtró una conversación que tuvo con Belinda en la que exhibió que su exnovia le pedía dinero.

El cantante de “Botella tras botella” publicó la conversación como una respuesta a la mamá de Belinda, quien le dijo “naco”.

"Amor. Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar?", se lee en uno de los textos que publicó Christian Nodal y que le habría mandado Belinda.

En la misma conversación se puede ver que Belinda le envió más mensajes en la que acusa Nodal de destruirle la vida: "Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa".

Christian Nodal exhibe a Belinda

¿A Christian Nodal se le debe aplicar la Ley Olimpia?

Luego del escándalo de la filtración de la conversación de Belinda y Christian Nodal, un grupo de feministas señaló en su página de Facebook que al cantante se le debería aplicar la Ley Olimpia por filtrar las conversaciones con Belinda.

“Christian Nodal filtró hoy una serie de conversaciones íntimas con su exnovia, Belinda, con lo que no solo podría ir a la cárcel por atentar contra la #LeyOlimpia, sino que nos presenta un paradigma bastante conocido en México: El del "hombre dolido" que toma represalias contra su expareja.

“Después de que los truenan, se calcula que 6 de cada 10 varones afrontan con violencia la ruptura y se sienten tan heridos en su orgullo de macho que buscan hacer daño a las mujeres que dijeron amar”, se lee en la publicación de Facebook.

¿Qué es la Ley Olimpia y cómo se castiga?

La Ley Olimpia castiga la conducta de difundir contenidos íntimos en Internet sin consentimiento, “busca reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia”, se lee en la descripción oficial de la ley.

La Ley Olimpia contempla la violencia mediática que son actos realizados a través de cualquier medio de comunicación que promueven directa o indirectamente estereotipos sexistas, apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, producen o permiten la difusión de discurso de odio sexista y discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres.

La Ley Olimpia contempla sanciones de tres a seis años de prisión para quienes realicen estas acciones y multas que van de 500 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2021 la UMA tiene un valor de 89.62 pesos diarios, según el Inegi.