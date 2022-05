Christian Nodal demandará a la familia de Belinda, afirma Mhoni Vidente

La toxicidad de Christian Nodal y los mensajes que filtró de Belida están dando mucho de qué hablar, motivo por el cual Mhoni Vidente afirmó que el cantante va a demandar a la familia de su ex, misma a la que le tiene rencor.

Fue a través de su canal de YouTube que Mhoni Vidente señaló que Nodal comenzará una demanda contra la familia de Belinda, a quien además le va a pedir que le regrese el ridículamente costoso anillo de compromiso de la boda que nunca ocurrió.

“Nodal saca a relucir un screenshot en donde le contesta que en 20 años los padres de Belinda le andan exprimiendo la vida a Belinda. Ahí te das cuenta que Nodal no se aguantó, esto no va a acabar aquí y va a haber una demanda de Nodal contra la familia de Belinda por un dinero que le deben, como un millón de dólares, aparte del anillo que no se lo regresó", predijo Mhoni Vidente.

Por si fuera poco, la adivina reveló que Belinda próximamente va a dar a conocer la identidad de su nuevo novio: “la veo saliendo con un italiano o francés en Europa”.

Tras ello, Mhoni Vidente sentenció que en la relación de Belinda y Nodal no hubo amor verdadero, pues el cantante veía a la Beli como su “trofeo”.

“Era una situación de pasión y creo que Nodal estaba buscando una especie de trofeo. Creo que Nodal tiene un complejo con su vida porque se las busca más altas, más guapas, pero con Belinda no le salió como él quería".

Finalmente, la pitonisa dejó claro que el pleito entre los ex novios apenas iniciará y que quien va a sufrir las consecuencias de manera devastadora en su vida y su carrera va a ser Nodal.