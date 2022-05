¿ Belinda sufrió maltrato, infidelidades y depresión con Christian Nodal? Esto se sabe de su tóxica relación

Christian Nodal y Belinda, al parecer, tenían una relación tóxica en la que supuestamente había maltratos e infidelidades.

La revista TVNotas publicó una entrevista con un presunto amigo de Belinda que destapó los detalles del noviazgo a raíz de que el cantante de “Adiós amor” filtrara una conversación íntima con ella.

De acuerdo con la publicación durante la relación Belinda fue sometida por Christian Nodal a un maltrato psicológico y tuvo que aguantar el alcoholismo del cantante.

“Belinda sufrió mucho al final de la relación. Al principio, todo era lindo de parte de Christian, pero con el tiempo este fue cambiando y no paraba de contestarle mal, la maltrataba psicológicamente, trataba mal a las mascotas de ella y Beli padeció su alcoholismo. Además, ni se diga de todas las veces que le fue infiel, a ver, ¿por qué de eso no habla él?”, señala el supuesto amigo de Belinda a la revista.

Además, confirmó lo que se había especulado, que Christian Nodal le habría sido infiel a Belinda con María Fernanda Guzmán, ex novia del intérprete de “Botella tras botella”.

“Ella misma lo ha reconocido, cuando concluyó ese noviazgo en medio de la infidelidad de Christian con su ex, María Fernanda, cayó en una depresión total, pues fue el sentirse engañada, el tener que cancelar una boda, una relación tan importante para ella y tantos planes que tenían en mente. Beli tuvo que redirigir su vida y tomar fuerzas”, reveló la revista.

¿Christian Nodal pagaba las cuentas de Belinda porque no quería que ella trabajara?

Luego de que Christian Nodal exhibiera que Belinda le pedía dinero, el supuesto amigo de ella contó a la revista que la conversación fue editada a favor del cantante.

“Si lees la captura de pantalla, solo vienen respuestas de Belinda y hasta tiene la marca de que un mensaje fue eliminado. Esa conversación la tuvieron los dos, pero, para perjudicarla, Christian borró lo que él había puesto y solo dejó lo de ella. Está editada esa conversación”, señaló.

Contó que si Belinda le pedía dinero es porque él no la dejaba trabajar. “Christian tiene memoria corta, pues ya se le olvidó que si él le pagaba todo a Belinda, fue porque le pidió que dejara de trabajar porque no podía estar sin ella. Christian tenía codependencia hacía Beli y no lo digo al aire; cuando ella tuvo que grabar una serie en España, él dejó todo en México para irse con ella”, reveló.