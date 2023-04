Muere Harry Belafonte, famoso cantante por el tema 'Day-O Banana Boat'

El actor, cantante y activista Harry Belafonte, famoso por la canción “Day-O Banana Boat” murió a los 96 años de edad por insuficiencia cardíaca congestiva.

¿Quién era Harry Belafonte?

Harry Belafonte nació el 1 de marzo de 1927 en Nueva York, Estados Unidos, pero pasó su primera infancia en la Jamaica natal de su familia. Llegó a ser conocido como el "Rey del Calypso" al principio de su carrera.

Fue la primera persona negra a la que se permitió actuar en muchos locales nocturnos de lujo y también logró avances raciales en el cine en una época en la que la segregación imperaba en gran parte de Estados Unidos.

Era activista y exploraba temas raciales en las películas de la década de 1950, Belafonte pasaría más tarde a trabajar con su amigo Martin Luther King Jr. durante el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos a principios de la década de 1960.

En la década de 1980, se convirtió en la fuerza motriz de la canción "We Are the World", una grabación repleta de celebridades para luchar contra la hambruna.

Harry Belafonte dijo en una ocasión que se encontraba en un constante estado de rebelión impulsado por la ira.

"Tengo que formar parte de la rebelión que intente cambiar todo esto", dijo al New York Times en 2001. "La ira es un combustible necesario. La rebelión es sana".

Con información de Reuters