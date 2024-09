Muere la influencer Kubra Aykut tras caer desde el quinto piso ¿qué fue lo que pasó?

Los amantes de pasar horas viendo en videos en TikTok están de luto, pues se dio a conocer la noticia de la muerte de la influencer Kubra Aykut, de 26 años, tras caer del quinto piso de un edificio de lujo.

Kubra Aykut era conocida por hacer videos vestida de novia sin tener novio. De acuerdo con los reportes de medio turcos, los hechos ocurrieron el pasado lunes 23 de septiembre. Su cuerpo sin vida fue encontrado en el distrito de Sultanbeyli de Estambul.

Los reportes señalan que la influencer cayó de su apartamento en la calle Gişe, en el exclusivo barrio de Hasanpaşa.

Se reportó que, luego de que las autoridades encontraron el cuerpo de Kubra Aykut ingresaron a su domicilio para investigar. Ahí descubrieron una nota de suicidio presuntamente dejada por ella.

Previo a su presunto suicidio, la influencer hizo una serie de preocupantes publicaciones en sus redes días antes de su deceso; en ellas hablaba acerca de cómo perder peso. Incluso, horas antes de morir compartió un turbio mensaje en sus perfiles sociales.

"He reunido fuerzas, pero no consigo ganar peso. Pierdo un kilo cada día. No sé qué hacer, necesito ganar peso urgentemente", expresó Kubra Aykut.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las causas de su muerto; mientras tanto, su cuerpo fue llevado de vuelta a su ciudad natal, Bursa, donde su familia y seres cercanos le dieron el último adiós.

Sus fans la despidieron en redes dejándole mensajes en sus posts, como: “Estoy tan triste, eras una persona muy alegre", "Oh chica, apenas el otro día hicimos un en vivo, que descanses en paz en el cielo", "Estoy muy triste de que haya fallecido, quien sabe por lo que pasó" y "No existe tal cosa como que ella hizo esto, ella hizo aquello. Que Dios tenga misericordia de ella y le conceda mucha paciencia para con su familia”.