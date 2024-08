Muere Michael Murray, estrella de TV y chef, ¿De qué falleció?

Este lunes por la tarde, se dio a conocer la muerte de la estrella de televisión y chef de la serie My Kitchen Rules New Zealand, Michael Murray. La familia del famoso informó sobre su deceso a un medio australiano.

"Es un shock para todos los que lo conocen", expresó la familia de Michael Murray, quien tenía 46 años, sobre su muerte. Asimismo, los familiares pidieron privacidad en estos momentos sensibles y no ahondaron en los detalles sobre la muerte del famoso.

Por este motivo, no se sabe cuál fue la causa de muerte del famoso o si padecía de alguna enfermedad contra la que estuviera batallando recientemente o que pudiera haber perjudicado su calidad de vida gravemente.

¿Quién era Michael Murray?

Michael Murray era conocido por su participación en el programa neozelandés, My Kitchen Rules New Zealand, donde compartía a los jueces sus mejores platillos. Formó parte de la temporada de este año.

Fue en medio de las grabaciones de la serie que él y su prima, Piki Knap, recibieron la noticia de que su tía tenía cáncer terminal y le quedaban pocos meses de vida .

De acuerdo con su biografía, Murray vivió 12 años en México y trabajó en varias telenovelas, además de hacer algunas apariciones en programas. Sin embargo, el famoso se mudó a Nueva Zelanda tras la pandemia por Covid-19.

Muere Michael Murray Especial

"Yo era el señor Nueva Zelanda en 2005, y eso fue lo que me llevó al extranjero y, finalmente, a México. Obviamente, no soy mexicano, ¡pero pensaban que era latino! Hice un gran trabajo allí, luego volver a casa y ser parte de todo este viaje con MKR es una bendición disfrazada. Siempre he levantado la mano ante las oportunidades", contó el famoso a The New Zealand Herald anteriomente.

Michael Murray participó en My Kitchen Rules New Zealand junto a su prima, Piki Knap. Originarios de Te Kuiti, ambos crecieron juntos con un gran amor a la cocida, pues a menudo preparaban la comida para reuniones familiares, a las que acudían hasta 200 personas.