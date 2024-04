¿Quién fue y de qué murió el actor Ernesto Gómez Cruz, quien salió en ‘Los Caifanes’ y ‘El Infierno’?

El mundo del espectáculo está de luto por la muerte del actor Ernesto Gómez Cruz, quien tuvo una destacada carrera en el cine, al participar en más de 200 películas emblemáticas de México.

Lamentablemente, la noche de este sábado se dio a conocer el deceso del histrión a través de las redes sociales de la Asociación Nacional de Actores, la cual reveló la noticia del fallecimiento del actor en un mensaje en X.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro Compañero Ernesto Gómez Cruz. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. La comunidad artística en México sufre hoy la pérdida de un gran artista y compañero", se lee en el mensaje publicado en redes sociales.

¿De qué murió el actor Ernesto Gómez Cruz?

De acuerdo con la información de redes sociales, el actor Ernesto Gómez Cruz habría muerto a causa de una enfermedad degenerativa, específicamente Alzheimer.

Oficialmente no se ha dado a conocer la causa de muerte, pero hay varios indicios que señalan que el actor sí habría fallecido por esa enfermedad.

En el 2018 en Ventaneando confesó que tuvo una crisis de pérdida de memoria. "Pasé unas semanas muy delicado, perdí la memoria. De repente ya no sabía yo ni quien era. Yo ahorita salir solo no puedo", confesó, pero señaló que en ese momento no había ido al especialista porque se sentía mejor.

Un año más tarde fue una de sus últimas apariciones públicas en la entrega de los Premios Ariel en donde fue entrevistado por el programa Ventaneando y ahí advirtió que ya no se dejaría ver más en público debido a que estaba enfermo, pero no quiso revelar de qué.

“Me he sentido muy mal, estoy enfermo. Serían mis últimas presentaciones, pienso yo, sin ser muy negativo. Ya disfruté de estos eventos. Sonaría muy funesto, tengo que aprovechar estos instantes que ya no es el Gómez Cruz de años atrás. Ya gocé mi tiempo y ahora, sin ser muy negativo, esperar el momento. Espero que ese momento tarde en llegar”, dijo el histrión en ese entonces.

Posteriormente, en el 2023 la actriz Zaide Silvia Gutiérrez hizo declaraciones que confirmarían la enfermedad del Ernesto Gómez Cruz. “Cada semana le decía lo que iba a suceder. Había veces en que se acordaba, a veces no y a veces no podía ubicar quién era yo. Siempre fue muy entusiasta y siempre deseando volver a la pantalla porque la vocación es algo a lo que no se puede renunciar”, dijo.

¿Quién era Ernesto Gómez Cruz?

El actor Ernesto Gómez Cruz nació en el estado de Veracruz el día 7 de noviembre de 1933, pero desde muy joven se trasladó a vivir a la Ciudad de México.

Desde pequeño sabía que se quería dedicar a la actuación en fue en 1966 cuando debutó en el cine en un clásico llamado Los Caifaines de Juan Ibáñez, donde actuó al lado de los entonces noveles actores Julissa, el también cantante Oscar Chávez, Eduardo López Rojas, Enrique Álvarez Félix y Sergio Jiménez.

Participó en más de 200 películas y compartió créditos con actores de la talla de Damián Alcázar, Ignacio López Tarso y Pedro Armendáriz Jr., entre otros.

Ernesto Gómez Cruz es considerado uno de los íconos del cine mexicano y uno de sus personajes más emblemáticos fue el de Don José Reyes en la película de El Infierno.