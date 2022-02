¿Quién era y de qué murió Ivan Reitman, director de "Los cazafantasmas"?

El cineasta Ivan Reitman, conocido por dirigir “Los cazafantasmas”, murió a los 75 años de edad, el fin de semana en su casa de Montecito, California. De acuerdo con la familia, Reitman murió pacíficamente mientras dormía.

“Nuestra familia está de duelo por la pérdida inesperada de un esposo, padre y abuelo que nos enseñó a buscar siempre la magia en la vida. Nos consuela que su obra como cineasta trajo risas y felicidad a innumerables personas en todo el mundo.

"Mientras pasamos el luto en privado, esperamos que aquellos que lo conocieron a través de sus películas lo recuerden siempre”, dijeron sus hijos Jason Reitman, Catherine Reitman y Caroline Reitman en un comunicado.

¿Quién era Ivan Reitman, director de “Los Cazafantasmas”?

Ivan Reitman nació en Komárno, Checoslovaquia, en 1946, donde su padre era dueño de la fábrica de vinagre más grande del país. Su madre había sobrevivido a Auschwitz y su padre estaba en la resistencia. Cuando los comunistas comenzaron a encarcelar a los capitalistas después de la guerra, los Reitman decidieron escapar cuando Ivan tenía solo 4 años. Viajaron en la bodega de una barcaza con clavos con rumbo a Viena.

“Recuerdo fragmentos de escenas. Después me contaron que me dieron un par de pastillas para dormir para que no hiciera ruido. Estaba tan noqueado que dormí con los ojos abiertos. Mis padres temían que estuviera muerto”, contó Reitman en una entrevista de 1979 con AP.

Los Reitman llegaron con un pariente en Toronto, donde Ivan mostró sus inclinaciones por el mundo del espectáculo: montó un teatro de marionetas, daba funciones en campamentos de verano y también tocaba en cafeterías con un grupo de música folclórica. Estudió música y teatro en la Universidad McMaster en Hamilton, Ontario, y comenzó a hacer cortometrajes.

Con amigos y 12 mil dólares, Ivan Reitman hizo una película en nueve días, “Cannibal Girls” que American International accedió a distribuir. Produjo con un presupuesto de 500 dólares una revista de televisión semanal, “Greed”, con Dan Aykroyd, y se asoció con el grupo Lampoon en su revista off-Broadway que presentaba a John Belushi, Gilda Radner y Bill Murray. Eso pronto condujo a “Animal House”.

Reitman aprovechó el gran éxito de “Animal House” y recaudó dinero para dirigir “Meatballs”, que sería más dócil que la primera.

Eligió a Murray como protagonista, lo que resultó un gran paso en la carrera del comediante, pero Ramis dijo más tarde que Reitman no sabía si Murray realmente se presentaría en el set el primer día de rodaje. Sin embargo, fue el comienzo de una asociación fructífera y duradera que produjo la comedia de guerra “Stripes” y “Los Cazafantasmas”.

Reitman también le dio a Schwarzenegger su primer papel en una gran comedia, “Twins”, junto a Danny DeVito. Era tal la incertidumbre en torno al proyecto que todos renunciaron a sus honorarios por una parte de las ganancias, lo que terminó siendo un acuerdo lucrativo cuando la película recaudó 216 millones de dólares tras haberse hecho por 18 millones.

