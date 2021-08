My Hero Academia: Live action hollywoodense del anime ya tiene director

A tres años de que el estudio de Hollywood Legendary Pictures anunció que produciría una versión live action del popular anime “My Hero Academia”, por fin se reveló identidad de quien será el director del proyecto.

Fue el portal “Variety” el que reveló dicha información; señaló que el director de la versión live action de “My Hero Academy” será el japonés Shinsuke Satō, quien con esta producción debutará en Hollywood.

Por su parte, Alex Garcia y Jay Ashenfelter serán los productores de la película live action de “My Hero Academy; mientras que Ryosuke Yoritomi, el editor del manga, supervisará la adaptación.

Shinsuke Satō es conocido en Japón por hacer adaptaciones live action de mangas emblemáticos, como “Gantz” “I Am a Hero” “Death Note: Light Up the New World”, “Bleach” “Inuyashiki” y “Kingdom”.

Por si fuera poco, Shinsuke Satō dirigió y coescribió para Netflix la adaptación en serie del manga “Alice in Borderland”.