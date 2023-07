Natalia Lafourcade vuelve a cantar en México

Tras una pausa de más de cinco años fuera de los escenarios, Natalia Lafourcade regresará a México con su más reciente tour De todas las flores, así lo informó la tarde de ayer en una concurrida conferencia en la Ciudad de México.

“Estamos muy emocionados de presentar las tres fechas, en la Ciudad de México ( Auditorio Nacional, 7 de noviembre), en Monterrey (Auditorio Citibanamex, 22 de noviembre) y en Guadalajara (Auditorio Telmex, 26 de noviembre)”, comentó.

La intérprete, quien es una de las grandes figuras de la música mexicana, inició su gira en el Carnegie Hall de Nueva York, en octubre pasado, y ha recorrido importantes escenarios de varios países

del mundo como España, Francia y Canadá.

“Ahora nos vamos para Estados Unidos, luego bajamos a Argentina, Chile, Perú, Venezuela y Colombia, para terminar en México, ya quiero estar de regreso en los escenarios mexicanos. Estar en varios lugares no va a permitir llegar con un show increíble”, resaltó.

Se dijo contenta de la evolución que ha tenido como intérprete, en especial con su nuevo disco De todas las flores, que da nombre al tour.

“El problema no eran los escenarios, el problema eran los aviones y las filas de seguridad en los aeropuertos, el tiempo de espera y los vuelos largos, ya no podía más mi cuerpo, así que necesitaba un respiro, tener una casa donde quería estar diario, después llegó una pandemia y ya saben la historia”, dijo sobre su pausa en los escenarios, la cantante de temas como “Hasta la raíz” y “El lugar correcto”.

Natalia Lafourcade explicó que sintió ganas de volver a dar un concierto. “Mi equipo me mandaba videos para subirlos a mis redes y me daba risa verme, me veía y parecía una niña de seis años, no paraba de gritar, saltar y cantar, mi alma volvió a estar muy feliz”, finalizó.