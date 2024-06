Que abra su Fosfo News

Con la novedad de que Dante Delgado, mandamás de Movimiento Ciudadano, partido en el que hace y deshace y en el que es sabido que no caben las voces discordantes, ahora quiere también definir qué es lo que los medios deben o no publicar. Y es que resulta que ayer convocó a una conferencia de prensa, en la que al final afloró su pretensión de convertirla en un dictado, al cancelar la oportunidad de los periodistas convocados a la misma de preguntar. Su argumento fue que “en sus casas editoriales toman la edición de cualquier respuesta y lo que quiere Movimiento Ciudadano es que sepan cuál es el posicionamiento real”. Con justa razón los periodistas le reclamaron su falta de respeto y le recomendaron que ocupe otro medio de difusión y no distraiga un recurso periodístico que no le pertenece. Y se quejaban los naranjas de que no se cubría a Jorge Álvarez Máynez. Uf.

El plus del Estado de derecho

Y en estos días en los que se habla de Estado de derecho, viene a cuento hablar del valor fundamental que este factor tiene y el valor agregado que aporta para generar inversión y desarrollo social. Y es que resulta que por tercer año consecutivo, Querétaro, estado gobernado por Mauricio Kuri, quedó en el primer lugar del ranking global nacional del Índice Estado de derecho 2023-2024, de acuerdo con la organización internacional World Justice Project. Y es que de los ocho índices que se evalúan para generar este indicador, la entidad obtuvo la mejor calificación del país en cinco: Justicia Penal, Ausencia de Corrupción, Límites al Poder Gubernamental, Derechos Fundamentales y Cumplimiento Regulatorio. WJP aplica esta evaluación en 148 naciones desde el año 2000. En México inició en el 2018 y Querétaro en tres ocasiones ha estado en la posición de honor, periodo coincidente, nos cuentan, con la administración de Kuri.

Los estados y el ingreso laboral

Y hablando de indicadores relevantes en entidades federativas, se acaba de informar que Quintana Roo, a cargo de Mara Lezama, se encuentra en el top 10 de las entidades del país con mejores ingresos para los trabajadores. Este dato lo reveló el Índice ICE, edición 2024, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el cual destaca que dicho ingreso promedio, en el caso de los trabajadores de tiempo completo, mejoró para la media de las 32 entidades, al pasar de 8 mil 707 pesos a 9 mil 828 pesos mensuales. Sin embargo, Quintana Roo se encuentra en el lugar número 8 a nivel nacional, con un ingreso promedio superior a la media que se ubica en 11 mil 148 pesos. Dato interesante es también que la entidad se encuentra entre las líderes nacionales en generación de empleo, con datos a mayo. Qué más quisieran varias entidades que se han venido rezagando, que además de generar empleos, lo hagan con salarios competitivos. Ahí el dato.

Reactivan beneficencia

Y es en acciones de apoyo directo a la población en donde también hay propuestas importantes. Es el caso, nos cuentan, de Aguascalientes, donde a iniciativa de la actual gobernadora de la entidad, Tere Jiménez, se creó el Instituto de Beneficencia Pública del Estado, con el cual, hasta el momento, se ha favorecido a más de ocho mil ciudadanos, a quienes se les han entregado aparatos auxiliares y médicos: sillas de ruedas, andaderas, bastones, auxiliares auditivos, lentes, prótesis de cadera y rodilla, entre otros. “Nosotros estamos para resolver y ayudar a quienes más lo necesitan; trabajamos para brindarles una mejor calidad de vida a todas y todos los aguascalentenses”, ha señalado la mandataria estatal. Mientras el actual director general del instituto, José Antonio Abad Mena, se ha informado, dio cuenta de la continuación de ayudas tanto a niños y niñas, como a jóvenes y adultos, a quienes ha convocado a acercarse para obtener la ayuda que puedan requerir. Ahí el dato.

Pronta atención

Y fue la Fiscalía de Guerrero la que ayer consiguió localizar a una menor de edad, de quien se había reportado su desaparición el pasado 10 de junio y cuyo caso había generado inconformidad de padres de familia de la escuela a la que acude, quienes incluso realizaron una protesta en el municipio de Chilpancingo. La Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, se informó ayer, dio acompañamiento a la familia y emprendió acciones de búsqueda. Así, tras ubicar a la menor y corroborar su buen estado de salud físico, emocional y psicológico, la entregó a sus familiares. El caso había generado en principio mucha inquietud en la comunidad, dados los problemas que existen de desapariciones en el país. Ayer ese caso, para bien, se resolvió.

¿Rumbo al partido Marea Rosa?

Y mientras en el PRI se siguen sumando voces críticas que cuestionan la permanencia de Alejandro Moreno, en el PRD pelean por el momento de bajar la cortina y en el PAN empiezan a aparecer figuras en pos de la dirigencia nacional, para desde ahí articular un cambio aún no definido, nos cuentan que algunas figuras que formaron parte de la llamada Marea Rosa buscarán dar un primer paso para construir una alternativa política, tratando de aglutinar las expresiones que llenaron varias ocasiones el Zócalo en fechas recientes. Guadalupe Acosta Naranjo, del Frente Cívico Nacional, es quien ha empezado a generar ideas en torno al planteamiento de crear un nuevo partido que se aleje de los derrotados PRI, PAN y PRD. Nos piden estar pendientes de lo que ocurra el propio 6 de julio, en un encuentro convocado para ese fin. Pendientes.