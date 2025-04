Llama Ildefonso Guajardo a defender de EU el T-MEC

No iniciar alguna acción en contra de la vulneración cometida por el presidente de Estados Unidos Donald Trump al Tratado Comercial con Canadá y México (TMEC) traerá como consecuencia que los inversionistas pierdan la credibilidad respecto a este instrumento, advirtió Ildefonso Guajardo, ex negociador del tratado.

En entrevista para el programa Al mediodía con Solórzano, el político priista consideró que, aunque ha sido inteligente la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum al no engancharse en la confrontación con el mandatario republicano, en el fondo es importante conservar el TMEC, por lo que alertó que si no se le imponen límites a las decisiones que toma, y que son contrarias a las normas de intercambio comercial acordado en la región norteamericana, la consecuencia se verá en las inversiones.

El Dato: El jueves, en entrevista con Pascal Beltrán del Río, Guajardo aseguró que Trump no matará el T-MEC porque quiere tenerlo como herramienta a sus intereses.

Ildefonso Guajardo destacó que el daño a la industria automotriz y las políticas proteccionistas de Trump podrían tener consecuencias negativas a largo plazo, aunque confía en que la situación cambiará tras su salida del poder ı Foto: larazondemexico

“Es inteligente el no engancharte en la confrontación, eso no funciona con Donald Trump, pero eso no quiere decir que lo cortés te quite lo valiente, porque aquí lo que está en el fondo es cómo preservar un instrumento que ha sido estratégico para el desarrollo de México. Y si Trump lo está violando a contentillo, el que nosotros no le no lo llevemos a una controversia dentro del tratado, el que no respondamos el daño arancelario por violaciones al tratado con una respuesta estratégica, lamentablemente lo que hace es que los agentes pierden la credibilidad en el instrumento”, comentó.

Ildefonso Guajardo alerta sobre los cambios de Trump al TMEC y su impacto en la industria automotriz

Recordó que cuando se planteó por primera ocasión este nuevo tratado en la región, Donald Trump buscaba una revisión cada lustro, lo cual fue rechazado y en su lugar se propuso que fuera cada 6 años pero con planeaciones a 16, las cuales, considera, han perdido su validez debido a que el republicano ha cambiado las reglas.

“Y si México no le pone una raya roja para no debilitar el instrumento, todos los agentes económicos lo que concluyen es ni Estados Unidos ni México están haciendo lo necesario para preservar la palabra escrita en el en el compromiso del tratado. Entonces, estaríamos perdiendo lo más importante. Recordemos que el tratado no solo es para exportar e importar bienes, sino también para generar las condiciones de confianza a los inversionistas”, subrayó.

A pesar de considerar que esta situación cambiará cuando Donald Trump deje el gobierno en 4 años, enfatizó que México no debe bajar la guardia porque salió del todo librado.

Vaticinó que el estadounidense podría no cambiar de opinión, ya que aunque por ahora el TMEC sirvió para librar aranceles generales, la visión del mandatario es distinta a los objetivos del tratado por hacer crecer a la región en su conjunto.

“Sí, tenemos ese instrumento, pero la visión de Donald Trump es muy distinta a la visión con la que se creó. El instrumento se creó no solo para construir una zona de libre comercio, sino para hacer de América del Norte una potencia en sus capacidades productivas a través de complementar las economías y crecer conjuntamente de manera muy eficiente, compitiendo con el mundo. Para Donald Trump eso no es la visión, para él esto es un juego de suma, donde para él ganar, México tiene que perder. Él ve esto como decir, ‘yo me traigo las plantas automotrices y se las quito a Canadá y a México’, pues ese no es el juego”, dijo.

Además opinó que los aranceles a la industria automotriz que sí aplican a México representa un daño “irreparable”, al ser “la joya de la corona” del sector exportador manufacturero.

Aun con estas estimaciones, Ildefonso Guajardo señaló que Trump podría “toparse con pared” pronto, ya que varios países han comenzado a responder con aranceles; pese a esto, sugirió una preparación para enfrentar un panorama adverso.

“Yo sí creo que va a haber vida después de Trump y, a la velocidad que va, creo que rápido se va a topar con pared y eso nos permite retomar ese instrumento y volverlo a diseñar a su visión original, pero eso no nos exenta de que tenemos que estar preparados, aguantar el sufrimiento que él nos está imponiendo en lo que termina su administración. Hay que prepararnos para un sufrimiento serio, pero hay que tener la resiliencia para aguantar este bombardeo y poder rescatar a partir de que termine el año 28”, declaró.

“Cómo Trump es un pragmático, y es un animal político con mucho olfato, si las cosas siguen como empezaron con su anuncio, y se le empiezan a reventar en la cara las consecuencias, yo no dudaría que le bajara de tono a sus voces; a los chinos le contestaron. Claro, presume que ya están en fila los líderes mundiales queriendo negociar con él reducción de tarifas. Yo esperaría que eventualmente muevan muy rápido este elemento y que, al menos, no generen el desastre que si deja las cosas como están generaría.

“Entonces, sí estamos en el inicio del diseño de una política comercial radicalmente distinta a la que ha tenido Estados Unidos desde la posguerra, pero yo te diría que no es de larga durabilidad”, agregó el también exsecretario de Economía.

