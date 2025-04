Fiscalización digital, reto para el INE por reducción de presupuesto

Entre los retos que supone la fiscalización de la contienda electoral judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) se enfrenta a la obligación de una revisión minuciosa de las redes sociales, de los eventos realizados por cada uno de los candidatos y también el registro de la vía pública, ante las reglas aprobadas por su Consejo General.

Para este propósito, y particularmente para la revisión digital, el instituto contrató por honorarios, para apoyar en el monitoreo en redes sociales, a 95 personas, de acuerdo con información proporcionada a La Razón por la consejera Dania Ravel.

Esto significa que a cada una de las personas contratadas para el monitoreo le correspondería vigilar diariamente la actividad de 36 perfiles, sin considerar que son al menos tres plataformas en las que se da mayormente la difusión: Meta, X y TikTok (esta última donde más hacen campaña los candidatos al Poder Judicial).

EL Dato: La presidenta Sheinbaum reiteró ayer su crítica al INE por impedirle difundir la elección judicial y recordó que ya se presentó un recurso ante el TEPJF.

En entrevista con La Razón, la consejera electoral Carla Humphrey señaló que existe una colaboración entre Meta y el INE para atender cualquier anomalía electoral, incluso no sólo durante estos comicios judiciales.

“El INE lleva a cabo su monitoreo en redes, pero también ha tenido una colaboración con Meta. Esta colaboración ha sido muy buena, muy fructífera. Nos ha servido para fiscalizar partidos políticos, pero también para combatir la violencia política contra las mujeres”, comentó.

La colaboración con la empresa de Mark Zuckerberg también le ha ayudado al árbitro electoral a obtener datos al momento en que se comete alguna infracción electoral; “tienen una plataforma que siempre está dispuesta a colaborar con la autoridad electoral”, dijo.

Explicó que no ocurre lo mismo con X, antes Twitter, y agregó que “con TikTok tuvimos una reunión, y nos dijeron que ellos no pautan propaganda política; pero, de cualquier forma, el INE lo que hace es dar seguimiento a cada una de estas redes sociales”.

Humphrey Jordan también subrayó que, en caso de que se presente una denuncia ante la instancia correspondiente y emanada de redes sociales durante la contienda judicial, “analizamos las redes y los vínculos que se incorporan a estas denuncias, para poder tener un seguimiento cercano a lo que pasa en este mundo virtual, respecto a la promoción de este proceso inédito de candidaturas para el Poder Judicial”.

Consultada por este diario, Marina Reyes Roldán, gerente de Riesgo Político de Integralia, refirió que el problema de que haya poco personal para realizar la fiscalización es por un “estrés presupuestario al que están sometidos por el recorte que tuvieron a finales de año”.

Además, dijo, se encuentran inmersos “en un proceso complejo e inédito. Necesitan muchas personas que estén enfocándose en muchas cosas. Ahora hablamos del tema de la fiscalización, pero también hay personas que se están encargando de la capacitación electoral”.

Aseguró que desde Integralia han observado que “al INE no le van a alcanzar las manos para revisar perfectamente a las más de tres mil candidaturas que van a competir en el proceso electoral, y eso, sin duda, va a tener como resultado que no haya cancha pareja”.

Esto no es porque no se quiera tener una cancha pareja, sino porque “tienen que atender muchas problemáticas en prácticamente dos meses”, explicó.

Dijo que el órgano electoral “tiene que echar mano de lo que puede, de lo que le alcanza, para llevar a cabo todas estas tareas”.

La fiscalización del sistema político mexicano, refirió, “siempre encuentra la forma de darle la vuelta a la ley, no para violarla, pero sí para buscar cómo no cumplirla. Entonces, a esto también se enfrentará el INE al estar revisando caso por caso, cuando son muchas candidaturas las que van a participar”.

Marina Reyes puso como ejemplo que la sociedad en redes sociales, durante la primera semana, ha fungido como “un observatorio”, pues han estado pendientes del desarrollo de las actividades de los candidatos a jueces, magistrados y ministros, “pero deben ir a presentar la denuncia correspondiente, y el INE se encargaría de la parte legal correspondiente y tomar las determinaciones que correspondan”.

Pero insistió en que estas denuncias podrían ceñirse a la cultura política “a la que estamos acostumbrados de cómo no violar la ley, pero buscar cómo darle la vuelta y tratar de evadir las sanciones”.

Al respecto, Arturo Espinoza, socio de la consultora Strategia Electoral, en coincidencia, señaló que las complicaciones para llevar a cabo la correcta fiscalización “son consecuencia de la falta de presupuesto”, y agregó que esto también se debe a la “falta del tiempo que no le dieron al INE, ni siquiera de prepararse, y encima de todo, no le dieron dinero suficiente”.

“Sin duda, es una exigencia muy grande. Creo que al INE lo pone entre la espada y la pared porque al final el culpable, si no salen bien las cosas, va a ser el INE, pero no tiene las condiciones y no tiene los elementos suficientes para que se hagan bien las cosas”, comentó en entrevista.

El especialista reiteró que será “imposible hacer una fiscalización a fondo, a profundidad y de calidad”; señaló que, para que se desarrollen las campañas judiciales de manera correcta, al árbitro electoral “se le deben brindar condiciones más favorables”.

“Apatía en comicios afecta a ciudadano”

| Por Claudia Arellano

Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y aspirante a repetir en el cargo, advirtió que fomentar la apatía hacia el proceso electoral del Poder Judicial, a la larga, sólo afectará al ciudadano de a pie, por ejemplo, madres de familia y trabajadores, pues no tendrán una Corte a la altura, que les garantice acceso a una justicia.

“Salgan y compartan la información con sus familiares, vecinos y amigos. Es muy importante porque en sus manos está la decisión, con su voto van a escoger entre tener ministros, magistrados y jueces preparados y con vocación de servicio o tener un Poder Judicial con personajes que nada tengan que ver con la justicia”, dijo.

En conferencia en el Congreso del Trabajo comentó que México requiere que el Poder Judicial se transforme desde dentro para así ofrecer un sistema de impartición de justicia que frene la impunidad con la que hoy actúan los criminales y dé certeza jurídica a todas las personas que tengan la necesidad de acudir a los tribunales.

“Ustedes son el principal motivo por el que quiero continuar siendo Ministra; en mi pueden confiar, soy una mujer honesta y justa, que a sus 70 años quiere estar al servicio de ustedes y dejar huella en su paso por este mundo.

“Mi experiencia en el Derecho es el resultado de años de preparación, dedicación y disciplina. Ser Ministra es el mayor honor de mi carrera, porque me ha dado la oportunidad de servir a nuestro país, por eso, les pido su apoyo porque quiero continuar trabajando por la transformación de la justicia y la prosperidad de México”, señaló.

Por último, agradeció el respaldo que le ha brindado la gente tanto en los Foros Informativos como en los recorridos casa por casa, hecho que dijo, se ve reflejado en las encuestas. Por ejemplo, la publicada ayer por la empresa Capiscia que la posiciona entre las y los candidatos a ministros de la SCJN con más opiniones positivas, con un 46.2 por ciento.