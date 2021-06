Nicki Nicole revela en plena entrevista que se comprometió con su novio Trueno

Nicki Nicole sorprendió a sus fans y al mundo al revelar en plena entrevista que se comprometió con su novio el rapero Mateo Palacios, mejor conocido como Trueno, e incluso presumió su anillo de compromiso.

Así lo compartió Nicki Nicole con el streamer Ibai Llanos, quien le preguntó a la cantante “¿Tú crees en el amor?”.

“Sí, creo cien por cien”, dijo la joven de 19 años, ante lo cual Ibai le replicó: “¿Crees que te puedes casar dentro de poco?”.

“Yo... o sea, ya me pidieron. Tengo un anillo...”, respondió Nicki, para luego presumir su brillante.

Así fue la propuesta de Trueno a Nicki Nicole

Nicki Nicole compartió cómo fue que Trueno se le propuso, lo cual fue inesperado y cuando apenas tenían tres meses de novios y e la casa del rapero.

“Él quería hacerlo ahí para que se vieran los dos puentes; ‘Necesito que te pares, por favor me dijo, pero no quise. “Hasta que me lo pidió sentados… Cagué el momento bonito”, lamentó.

"Me emocioné, me puse feliz… Primero lloré y después dije que sí. Es una locura. No sabía si era tan real. No es una joda estar comprometidos. Es un paso súper grande. Somos muy chicos. Él me dijo en serio. Nuestro amor es súper intenso”, finalizó.