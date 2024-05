Niurka ataca a Olivia Collins por decirle deudora: 'metiche estúpida' (VIDEO)

Niurka Marcos, la mamá de Emili Osorio, dejó claro por qué le dicen dese hace décadas la “mujer escándalo, pues la cubana se le fue a la yugular a Olivia Collins por llamarla deudora y no la atacó de tal manera que se volvió tendencia por sus fuertes palabras.

Todo comenzó porque a finales de 2023 una estilista llamada Ana Karen Bermúdez acusó a Niurka de deberle una lanota por unas extensiones de cabello falso que costaban cerca de 85 mil pesos.

En ese entonces a nadie le aportó eso, pero apenas un reportero le preguntó a Olivia Collins qué opinaba respecto a estos señalamientos, ante lo cual la famosa despotricó en contra de Niurka.

“Yo soy muy cumplidora. Todo el mundo merece su remuneración. No sé el caso de Niurka, pero yo no lo haría. (Le aconsejaría) que fuera empática, no tiene caso pelear, que trate de llegar a un acuerdo. Que si debe, pida prestado”, pronunció.

Por si fuera poco, Collins dijo que no le interesaba tener una respuesta de Niurka: “Ya sé que me va a contestar, pero no me importa. No tengo miedo. Soy la bruja mayor”.

Ante ello, Niurka explotó en contra de Olivia Collins y le dijo de cosas, demostrando por qué es la mujer escándalo más queridade la nación.

“Te voy a explicar, porque eres una dama. Ella (la estilista) me mandó 600 gramos de extensiones como intercambio para que yo se las promocionara. Olivia, te voy a decir, por metiche y por hablar mí… y lo que no sabes es, estúpida, que yo le dije ‘¿Quieres que te las pague o quieres intercambio de promoción?’. Ella fue la que me dijo que quería promoción”, externó la cubana

Niurka afirmó estar enojada por el hecho de que Collins se metiera en asuntos que no le incumben: “Te acabas de echar un alacrán. Yo no quiero que me tengas miedo”, indicó.

“Personas como tú, que se prestan para esas mama… sobreviven. Tú sabes. Necesitan colgarse de este arbolito para brillar. Ella quiere existir. Creí que tenías trabajo. Andas buscando trabajo de extensionista. Seguro te las puso ella, porque parece que tiene piojos en la cabeza”, puntualizó la cubana.