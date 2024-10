Niurka critica a Ninel Conde por sus cirugías estéticas: 'Está dejando de vivir' | VIDEO

Niurka Marcos ha reaccionado a las diversas cirugías estéticas a las que se ha sometido Ninel Conde y que la han transformado por completo, hasta que para muchos, su rostro ha quedado irreconocible. La vedette adjudica esto a una baja autoestima de parte de la actriz.

A pesar de que en la actualidad no se suele hablar demasiado de los cuerpos de las personas, pues las nuevas generaciones sentencian este tipo de conductas, usuarios destacan que Ninel Conde luce irreconocible después de haberse hecho demasiadas operaciones.

Ante ello, le preguntaron a Niurka su opinión, quien ha destacado por siempre tener algo que decir de cualquier tema y no tiene miedo de comenzar alguna pelea por sus opiniones, sin importar qué tan controversial sea. Ahora, habló sobre el físico de la también cantante.

Niurka habla de Ninel Conde y asegura que está acomplejada

Ahora, Niurka habló sobre Ninel Conde y las diversas cirugías estéticas a las que se ha sometido a lo largo de los años, señalando que la mujer estaría intentando que no parezca que el tiempo pasa en ella, a pesar de que es inevitable que sea así.

"Una persona dismórfica. Ella es total y evidentemente, probado por todo el mundo que tiene dismorfia (corporal)", indicó y agregó, "tiene un problema enorme de inseguridad, de no aceptación del paso de los años, no quiere ser una señora, quiere congelarse en la eterna juventud".

La famosa señaló que es muy malo que la cantante no se acepte y no madure, pues señaló que si bien "no tiene nada que enseñarle sus vivencias", la mujer no está disfrutando de otros momentos de su vida por tratar de mantenerse joven.

Además, señaló que la gente sabe la edad que tiene Conde, por lo que se preguntan sobre el aspecto de la famosa y "exige verla tal cual su edad". En ese sentido, aseguró que la gente la detestará por negar su edad con procedimientos estéticos como los que se realiza.

Finalmente, envió un mensaje a Ninel Conde y a todas las mujeres que podrían experimentar inseguridades con su cuerpo: "Cambien esa preocupación que tienen por verse perfectas, por vivir minuto a minuto la vida", señaló mientras hacía énfasis en cuidar la salud más allá del físico, "estás dejando de vivir por tratar de ser perfecta", finalizó.