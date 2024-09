Niurka presume impactante VIDEO con su novio y la critican: 'qué asco señora, qué necesidad'

Fue hace exactamente un mes que Niurka, la “mujer escándalo”, presumió que tenía un nuevo novio, cuya identidad es Bruno Espino, un bailarín 16 años menor que ella. Ahora la cubana más famosa de la farándula mexicana presumió que tiene una relación donde lo sabroso no falta, compartiendo un impactante y peculiar video que está siendo criticado por los fans.

Cabe remarcar que el novio de Niurka es un bailarín de 40 años, que dentro del gremio de los strippers es conocido como "El Príncipe". En su Instagram tiene más de 20 mil seguidores en Instagram y al parecer está completamente enamorado de la cubana.

Niurka no ha contado mucho respecto a cómo es su relación con su pareja, pero al parecer se la está pasando bien rico con él por el tipo de posts que hace en su compañía; incluso los más amantes de la farándula no descartan que la vedette pueda anunciar muy pronto se va a casar con el bailarín.

No obstante, en esta ocasión Niurka desato cringe e incomodidad entre sus fans por el video que acaba de presumir con su novio para presumir que están celebrando un mes de relación amorosa. En el clip se pude ver a la cubana y a su “viejo” al parecer completamente desnudos, mientras se dan un beso en la boca completamente explícito y con lengua de más.

Lejos de celebrar la manifestación de amor entre Niurka y su novio, los fans la criticaron por andar posteando cosas así de impactantes y sin pudor católico, cristiano y evangélico.

"Innecesario esto mamá Niurka. Innecesario y vulgar", "Me cae súper bien pero no creo que haya necesidad de publicar estos momentos", “qué asco señora, me agarró comiendo… qué necesidad”, “no es de ahuevo subir cosas, mamá niu”, "Qué vergüenza para tus hijos", “cómo desveo esto?” y “ahhhh mínimo avise que va a andar de puercota”, le dijeron.