'No estás sola. La lucha contra La Manada' | La historia que Netflix cuenta en un crudo documental

Era 7 de julio del año 2016 cuando un grupo de cinco hombres decidió atacar sexualmente y en manada a una joven de 18 años en el marco de los inicios de los llamados Sanfermines, en España. Una pareja se acercó a ayudar a la joven que estaba llorando en una banca en medio de la noche. El caso se convertiría en uno de los más recordados no sólo por la sociedad española, sino por el mundo entero.

Ahora, Netflix llega con "No estás sola. La Lucha contra La Manada", un trabajo fílmico en el que se cuenta esta desgarradora historia que sentó un precedente a la hora de juzgar un caso sentenciándolo primero como abuso sexual y no como lo que fue: una violación.

El caso de La Manada de España, retratado por Netflix

El caso sucedió en el año 2016, un año antes del boom que significó para el feminismo el nacimiento del "Me too" en Hollywood. En el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, Netflix decide lanzar a inicios de mes el documental "No estás sola. La lucha contra La Manada", para visibilizar un caso en el que el alzar la voz provocó que un juicio que primero se sentenció como abuso sexual y gracias a la presión en todo el mundo, se determinó con una sentencia de violación con 15 años de prisión.

Desde el momento en que se dio a conocer que cinco jóvenes de entre 26 y 29 años habían agredido sexualmente a esta joven de 18 años, comenzaron las movilizaciones para hacer justicia a la víctima. Seis días después, a los implicados, tras las investigaciones de las autoridades, fueron detenidos en Pamplona los cinco agresores.

La indignación aumentó cuando se dieron a conocer que los jóvenes grabaron la agresión y la compartieron en WhatsApp. Se descubrió, además, que no era la primera agresión que no cometían, pues también agredieron sexualmente a otra joven en mayo también del 2016.

Un documental que visibiliza el poder de la protesta

Colectivas feministas indican que este tipo de materiales ayudan a visibilizar el poder de salir a las calles a manifestarse para exigir justicia y no sólo el 8M, sino también en cada uno de los casos que de este tipo se registren no sólo en España sino en todo el mundo.

Luego de haberse indicado por parte de las autoridades que los jóvenes siguieran su proceso en libertad y tras sentenciar que el caso no fue determinado como violación sino como agresión sexual con nueve años de sentencia, miles de mujeres salieron a las calles para exigir justicia. Bajo el lema "No es abuso, es violación", miles de personas evidenciaron los sesgos que hay para determinar y definir el nivel de una agresión sexual, algo que termina por revelar el propio documental.

Este material puedes verlo desde el 1 de marzo pasado en Netflix.

