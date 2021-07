Noelia ataca a Karol G por cantar con mariachi: "una falta de respeto a la música"

Karol G causó polémica durante su participación el los Premios Juventud 2021, pues cantó “200 copas” acompañada de un mariachi, lo cual no le acabó por encantar a la gente, mucho menos a Noelia, pues la destruyó por eso.

A través de su Instagram, Noelia compartió un largo mensaje dedicado a la colombiana, a quien le señaló que, al cantar con mariachi una de sus canciones, cometió una enorme falta de respeto hacia la música vernácula mexicana.

Critican a Karol G por cantar con mariachi pic.twitter.com/Q2YbpJ4OIf — Lo + viral (@VideosVirales69) July 24, 2021

En su post, la puertorriqueña y actriz porno primero celebró que Karol G esté triunfando en la música, pero eso sólo fue para suavizar su devastador mensaje:

“Te aplaudo de pie tu éxito, pero repruebo la falta de respeto a la Música vernácula de México, mi familia política. TODOS son pilares de la música ranchera y de Mariachi, y están Indignados”, escribió Noelia.

“Porque eso no estuvo bien, a lo mejor para los que no lo entienden es cool, pero para quienes defienden ese género día con día no es agradable”, agregó.

Por si fuera poco, le criticó que pronunció una frase majadera junto a la música del mariachi:

“Nadie utiliza frase soez como h.d.p en televisión nacional y menos cantando con mariachi... ¡qué barbaridad!”, dijo.

“tú puedes hacer algo mejor, ¡hazlo sin lodo!”, finalizó Noelia con su destrucción.