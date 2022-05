Te nombré en el silencio busca sacudir la indiferencia

Durante tres años el director José María Espinosa de los Monteros siguió a Las Rastreadoras de El Fuerte, en Sinaloa, un grupo de madres que busca a sus hijos desaparecidos, para mostrar la labor que hacen y así sacudir la indiferencia y sembrar la semilla que permita que los mexicanos apoyen a estas mujeres que se han visto forzadas a escarbar en la tierra para dar con sus seres queridos.

La labor de estas madres, los riesgos que toman, sus deseos, el dolor, la hermandad que han encontrado entre ellas y los momentos de alegría forman parte del documental Te nombré en el silencio, que llega hoy a cines de México.

Gran parte del largometraje se centra en la fundadora de Las Rastreadoras de El Fuerte, Mirna Medina, madre de Roberto Carrizales, quien desapareció en 2014. Halló una parte de los restos de su hijo, pero sigue en lucha apoyando a otras mujeres, aunque sabe que “el Gobierno ni siquiera quería reconocer que había desapariciones. No era bueno que hubiera mujeres escarbando la tierra”.

“Para mí el documental es un vehículo para sembrar una semilla que rompa con la burbuja de indiferencia que nos cubre a todos, porque esta problemática nos compete, no solamente es del Estado”, apuntó Espinosa de los Monteros en entrevista con La Razón.

En México, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, al 15 de noviembre de 2021, había 94 mil 425 desaparecidos. Son más las madres, que ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, salen a buscar a sus hijos con sus propios medios.

Con Las Rastreadoras de El Fuerte hallé esta luz y esta sombra, sí un dolor profundo, una pena, una angustia, pero al mismo tiempo algo superluminoso, fraternidad, una familia que se ama, a mujeres resilientes, pacientes, empoderadas, que encontraron esa fuerza interior para empujar José María Espinosa de los Monteros, Director

“Aquí hay una situación extraordinaria que requiere de medidas extraordinarias, que nos involucremos todos, que hagamos conciencia sobre lo que está pasando, que nos pongamos en los zapatos de las rastreadoras, en sus tacones, que cada quien desde su trinchera, lo que le permita la vida, sus posibilidades económicas, lo que hace con sus talentos, se involucre, igual es una ambición pueril pero eso es lo que tenemos que tirarle con ese tipo de documentales”, aseguró el cineasta.

Espinosa de los Monteros contó que quería mostrar en toda su dimensión a Las Rastreadoras de El Fuerte también para derribar la imagen de la víctima que se tiene en nuestro país.

“Cómo nos imaginamos a la víctima, más si es madre, más si es mujer: abnegada, que siempre está cabizbaja. Una vez Mirna no me acuerdo donde estaba, se le veía muy feliz en un festejo, un señor le dijo por qué estaba feliz, que si no tenía un hijo desaparecido ¿acaso no tienen derecho a sonreír?, a seguir viviendo, a divertirse, a contar chistes, a bailar, es la idea que tenemos de la víctima por muchísimas partes de México, para mí era importante mostrar que son víctimas, pero también mujeres empoderadas, había que romper con ese estereotipo”, comentó.

El comentario con el que me quedo es el de Mirna, porque dijo que éste era su legado, es algo que me parece muy hermoso

José María Espinosa de los Monteros, Director

Espinosa de los Monteros agregó que también quería mostrar que si bien hay un profundo dolor y angustia, al mismo tiempo hay una fraternidad, “una familia que se ama, a mujeres resilientes, pacientes que encontraron esa fuerza interior para empujar”, apuntó.

Señaló que realizar este documental no fue sencillo, pues hubo una ocasión en que trataron de intimidar a Las Rastreadoras de El Fuerte a balazos y ellos se encontraban acompándolas.

“Estábamos en las afueras de Los Mochis, donde supuestamente había un cuerpo, no pasó ni cinco minutos que estábamos buscando cuando empezaron a tirar balazos alrededor, tratando de intimidar, uno dos, tres, seis balazos.

“En ningún momento hubo una idea de vamos a marcarle a la policía, sobre todo en Sinaloa es casi risible esa idea de que va a llegar a resolver algo, entonces se toman decisiones en el grupo, Mirna dice vamos a buscar más rápido y nos vamos a ir”, contó el realizador que debuta con Te nombré en el silencio.

Espinosa señaló que tomó el riesgo porque Las Rastreadoras de El Fuerte se están arriesgando todo el tiempo.

Te nombré en el silencio