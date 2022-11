NRMAL sale adelante en su decimoprimera edición contra viento y marea

A un día de realizarse el festival NRMAL en su edición 2020, Flying Lotus, acto principal y por el cual algunas personas compraron su boleto para asistir, canceló sin dar mayor información al respecto.

Durante la tarde del día previo el público en redes sociales asumió diversas posturas, desde pedir su reembolso y calificar como una falta de respeto lo sucedido, hasta apoyar a los organizadores y mostrar entusiasmo por apreciar el resto de artistas que se presentarían.

El festival, que tiene una gran reputación en el medio, sufrió un descalabro que provocó incertidumbre y un ambiente enrarecido horas previas a dar inicio. Por esta razón, la expectativa de llegar al lugar fue mucha, ya que en redes sociales circulaban fotografías del Deportivo Lomas Altas un tanto vacío, aunque también en otras se apreciaba al público disfrutando de los primeros actos.

Afuera del recinto no se encontraban los acostumbrados revendedores, ni tampoco los vendedores ambulantes con artículos del evento, lo que hacía pensar que de verdad había poca afluencia en el evento.

Pese a estas situaciones, cerca de las 4 de la tarde el lugar contaba con una buena cantidad de gente, si bien no como años anteriores, era bastante aceptable.

En el escenario, el artista ecuatoriano Mateo Kingman no dejó de moverse y hacer bailar a los asistentes que se encontraban cerca del escenario. Su gran actitud y energía contagió a todo mundo.

Minutos más tarde, la banda de rock psicodélico Wand subió al escenario. Los primeros acordes envolvieron los oídos del público, que se acercó y puso toda su atención a las canciones del grupo. Distorsiones, delays, phasers, flangers, y toda clase de efectos se escucharon durante la hora que duró el show.

Bea1991 no perdió ni un instante para demostrar su emoción y gratitud por estar en México. El pop tan suave que ejecutó se sintió como una pluma acariciando la piel. Su tiempo terminó en un abrir y cerrar de ojos y la cantante no podía creerlo, sin embargo, prometió regresar al país.

Como ya es costumbre, NRMAL es un lugar que reúne a personas con la mejor actitud de compartir, convivir y este año no fue la excepción. Personalidades de todo tipo caminaban por todo el lugar, mientras que otros se acomodaban en las diferentes áreas del deportivo.

Uno de los actos más esperados de la tarde fue el de The Sea and Cake. La agrupación estadounidense ofreció un concierto con diversos matices musicales, que iban desde melodías y armonías tranquilas con un estilo indie, hasta ritmos más rápidos e intensos. La banda interpretó canciones, en su mayoría, de su último álbum como “Cover the Mountain”, “Midtown”, “Into Rain” y “Day Moon”.

Con la luz del sol extinguiéndose, los beats asfixiantes de Byetone aparecieron en el escenario. El bass apretó el pecho de todos y los leads provocaron que de inmediato el público sacara sus mejores pasos de baile. Por su parte, los visuales que acompañaron la presentación se volvieron hipnóticos y provocaron gran euforia cuando “explotaban” al ritmo de la música.

Para no desentonar con el contexto social que vive el país respecto a las mujeres y en el marco del Día Internacional de la Mujer, los actos que cerraron la decimoprimera edición de NRMAL estuvieron encabezados por mujeres.

Al ritmo punk y garage que ejecutó Bush Tetras, muchas chicas dejaron salir su energía moviendo el cuerpo y agitando la cabeza. “Fuck Trump” fueron algunas de las palabras que la vocalista de la agrupación dijo durante toda la presentación. El sudor corrió por la piel y los gritos se escucharon cuando sonaron canciones como “Stand Up and Fight”, “Red Heavy” y “Too Many Creeps”.

En punto de las 8 de la noche, Juana Molina subió al escenario para presentar su show, el cual se había convertido en el más esperado del día. Apoyada por dos músicos, la cantante argentina se adueño del escenario y el cariño del público se vio reflejado en cada aplauso. El clímax llegó cuando interpretó “Paraguaya” y finalizó su presentación con “Un día”.

Al final del día la cancelación de Flying Lotus no mermó en el ánimo de los que se dieron cita al festival, pero sí tuvo impacto en el número de asistentes. Posiblemente fue una de las ediciones más complicadas y con un sin fin de sentimientos encontrados, no por los actos musicales, sino por los contratiempos.