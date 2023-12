Nuevas declaraciones de Kenia Os reavivan su enemistad con Kim Loaiza en redes sociales

Una vieja rencilla en redes sociales vuelve a la luz después de que un usuario en TikTok filtrara una conversación con Kenia Os donde la artista revela el acoso que ha tenido desde hace años por parte de la pareja conformada por Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, con quienes años atrás tuvo una relación de amistad y trabajo que posteriormente se convirtió en un infierno virtual.

En un video publicado por Diego Morrillo en la plataforma de videos cortos, da un contexto sobre el pasado pleito entre las famosas y asegura que Kimberly Loaiza busca aparentar algo que no es, todo esto a pocos días del estreno del primer disco de la influencer, X Amor. Tras asegurar tener pruebas sobre los intentos de la ex pareja para que la mexicana no llegue a ciertos lugares en el país, el tiktoker subió su conversación con Kenia Os.

¿Qué sucedió entre Kenia Os y Kimberly Loaiza?

Kenia Osuna inició su canal en Youtube cuando Kim Loaiza ya era bastante conocida en la plataforma y los usuarios rápidamente encontraron similitudes entre ellas que provocaron su encuentro, el cual se convirtió en algo constante; sin embargo, parece ser que a la pareja conformada por Juan de Dios Pantoja y la "lindura mayor", no les agradó que la figura de "nini" creciera rápidamente en redes sociales, por lo cual, trataron de volverse dueños del canal de la oriunda de Mazatlán y llenaron a la jóven en ese entonces menor de edad de amenazas; incluso, llegaron a cerrar sus redes sociales.

Por ello, la influencer tuvo que abrir un nuevo canal donde iniciar de cero, donde lanzó uno de los roast yourselves (un video con la intención de "quemarte" o "exponerte") más vistos en redes sociales, en donde dejaba ver que el pleito entre ella y Kimberly era algo serio. A pesar de ello, hace un par de años, la misma Loaiza había pedido una disculpa pública a su ex amiga, aunque nunca volvió a haber una interacción directa entre ellas.

Kimberly Loaiza es esposa de Juan De Dios Pantoja, señor que amenazó públicamente a una menor de edad (kenia) con filtrar sus fotos intimidad.



Al igual que es amigo de Alex Flores, quien se encargó de difundir la información de sus fotos íntimas cuando tenía 15 / 16 años 😬 https://t.co/edN3XxPSma pic.twitter.com/azeEani3D5 — mat (@cocteIes) December 17, 2023

¿Por qué resurgió el problema entre Kim Loaiza y Kenia Os?

Ni las linduras ni las keninis olvidaron la pelea entre las influencers, sin importar el paso de los años, por lo cual ambas recibieron a lo largo de los años cientos de comparaciones con respecto a que la otra hacía o dejaba de hacer.

Con el lanzamiento de X Amor, Kimberly fue acusada de plagio a figuras como Karol G y claro, Kenia Os. Sin embargo, tras defenderse de las acusaciones al señala que tan solo era atacada por ser quien es, el usuario de TikTok Diegokmorillo no pudo evitar reavivar el tema y mostrar los mensajes que tiene con Kenia, donde revela que a la fecha no deja de encontrar trabas creadas por el dúo Jukilop en su carrera artística.

Captura de pantalla sobre la conversación filtrada de Kenia Os. Especial

Resulta que Juan de Dios y Kimberly han impedido que sucedan las actuaciones de la influencer en su natal Mazatlán, pues fue una solicitud explícita para presentarse ellos en el estado: "son abusos de años" resalta la influencer en los mensajes. Además, en audios asegura "me da coraje porque se meten con mis ingresos, con el cual yo vivo".

Ni Juan de Dios ni Kimberly han reaccionado a las acusaciones en su contra; sin embargo, en redes sociales señalan que se trata del karma que se devuelve, algo que ella dijo hace años cuando Kenia Os recibió mucho odio en internet.