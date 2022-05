En la segunda temporada de la serie de Vicente Fernández “El Último Rey” se revivió la enemistad que tuvieron Chente y Juan Gabriel.

En la serie de muestra el momento en que Vicente Fernández se encuentra con Juan Gabriel en Los Ángeles cuando el Charro de Huentitán recibió su estrella es el Paseo de la Fama de Hollywood.

En la serie de Televisa Vicente no quiere que Juan Gabriel lo toque y lo saluda de manera muy hostil.

¿Por qué se odiaban Vicente Fernández y Juan Gabriel?

Vicente Fernández ofreció varias entrevistas en vida para aclarar por qué estaba peleado con Juan Gabriel. De acuerdo con la versión del Charro de Huentitán todo sucedió porque él no quiso cantar unas de las canciones de El Divo de Juárez.

“Nuestra enemistad proviene que no grabé nunca el tema ‘Se me olvidó otra vez’, no fue culpa mía: la disquera no me permitió grabarlo. Juan Gabriel nunca más me dio una composición suya. Sin embargo, me invitó a su disco de duetos. Me dijo que yo debía estar porque yo era la diferencia. Y eso me emocionó mucho, ya al final casi hicimos las paces”, contó Vicente Fernández.

Vicente Fernández y Juan Gabriel tuvieron una fuerte enemistad Foto: Especial

Asimismo, señaló que aunque estaban distanciados sí le dolió la muerte de Juanga. “Juan Gabriel y yo nunca nos quisimos, durante más de dos décadas estuvimos distanciados. Sentí mucho su muerte igual que la de Joan Sebastian. Todo ya es leyenda, pero el día que murió yo lo había invitado para que comiera aquí... cuando me enteré de su muerte se me cayó el mundo encima”, recordó Chente.