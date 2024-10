Omar Chaparro revela que un mensaje de Lefty SM tras su muerte, lo impulsó a lanzar su colaboración: 'Me rompió'

Omar Chaparro habló de 'Ni por favor', su colaboración musical con Lefty SM, reveló detalles de cómo surgió la misma y el motivo por el que decidió lanzar el tema después de la brutal muerte del rapero mexicano, la cual ocurrió en septiembre del 2023.

El actor asegura que se encuentra en un momento de su carrera donde desea pasar de las televisión y el cine, a la música, un camino que no ha resultado nada sencillo para Omar Chaparro por ser ya conocido como histrión; sin embargo, Lefty SM le dio una oportunidad de colaborar juntos.

Los famosos no fueron capaces de conocerse en persona, pues en septiembre del 2023, el rapero fue asesinado en su casa, un hecho que causó indignación entre el público y puso de luto a la escena del rap en México.

'Ni por favor' de Omar Chaparro con Lefty SM

Así surgió la colaboración de Omar Chaparro con Lefty SM

Fue hace varios días que Omar Chaparro estrenó 'Ni por favor', su canción con Lefty SM, la cual tiene inspiración con el tema homónimo de Pedro Infante, personaje que el artista interpretó en la película biográfica disponible en México, Como caído del cielo.

En el mismo video, podemos ver una conversación de Whatsapp donde el rapero le contaba al actor que sus amigos y él estaban disfrutando mucho de la canción en medio de la fiesta, aunque ahondó en detalles durante una entrevista con Yordi Rosado.

“Se hizo viral hace como dos años, la escuché que tenía un beat de hip hop al final y era un TikTok de 15 segundos y hablé con un productor y le dije: ‘quiero hacer la fusión de esta canción, pero quiero invitar a un rapero’. Fue cuando se sumó Lefty, yo no lo conocía”, explicó sobre la colaboración.

El artista confesó que al inicio tomó en cuenta a otros dos raperos, quienes no le respondieron. Fue entonces cuando tuvo la oportunidad de conectar con Lefty.

“Me di cuenta que me seguía en Instagram y le dije: ‘oye, ¿qué onda? Tengo esta rola’ y el vato súper sencillo, nos hicimos brothers por WhatsApp, estuvimos mensajeándonos cerca de 10 meses, de repente me mandaba mensajes en la noche, lo hacía reír, nos mandábamos mensajes, pero nunca nos conocimos”, explicó.

Así reaccionó Omar Chaparro a la muerte de Lefty SM

Omar Chaparro contó que la colaboración estaba grabada antes de la muerte del rapero: "Me dijeron que se murió, me dolió, pensé en la canción, me dio mucha tristeza, pero meses después me puse a revisar los chats, audios y me solté llorando. Leí un mensaje, yo lo había invitado al concierto y me dijo: ‘voy y canto’", contó.

“El mensaje que leí que me rompió: ‘ahí te veo para finalmente conocernos y si no canto no hay ped…, lo que quiero es conocerte porque te admiro’ y me solté llorando. Y dije que tenía que hacer la canción y en el video incluí un mensaje: ‘¿cuándo hacemos el video?’ (…), no se dio, pero se tiene que dar, él quería sacar la canción, el video. Me contacté con su gente con los que trabajaba, me volé a Guadalajara, me grabé en el estudio donde grababa muchas de sus canciones”, explicó.

Omar Chaparro finalizó el tema de Lefty SM al indicar que sintió una gran conexión con el rapero y que estaba seguro de que pudo ser uno de sus mejores amigos.