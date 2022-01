One Piece: Colocan estatua de Roronoa Zoro en la ciudad natal de Eiichiro Oda

Com a chegada da estátua do Zoro agora temos 9 mugiwaras que saíram diretamente do anime pra vida real kkkkkkk agora só falta o Jinbei pra ficar completo!!



Qual é a favorita de vocês?? E tem outro personagem que vocês gostariam que tivesse tbm uma estátua? pic.twitter.com/E7jkjCzkKs