Salma Hayek no se resiste a Pedro Pascal y corre para tomarse foto con él en los Oscar 2023 (VIDEO)

Pedro Pascal es el hombre del momento y es que el éxito que ha tenido por las series The last of us y The Mandalorian en el streaming.

El actor chileno llegó a los premios Oscar 2023 en donde fue una sensación y tan es así que todos querían foto con él, ni la propia Salma Hayek se salvó del efecto Pedro Pascal y corrió a tomarse foto con él en la alfombra champán de los galardones.

Salma Hayek vio a Pedro Pascal dejándose fotografiar en la alfombra champán y llegó corriendo junto con su hija Valentina Paloma. Pedro Pascal la vio e inmediatamente la abrazó para posar en la foto.

😍😍😍 Pedro Pascal y Salma Hayek…



“Como Pancho Villa con sus viejas a la orilla”.



pic.twitter.com/NND39l39bk — Lorena Rivera🐱🐺 (@lorerivera) March 13, 2023

Salma Hayek demostró que lleva a México a todas partes, ya que cuando se acercó a Pedro Pascal le dijo: “eres como Pancho Villa con sus viejas a la orilla”, lo que provocó las risas del actor de The last of us.

El momento causó revuelo en redes sociales, ya que los usuarios aplaudieron que los latinos se hayan reunido en los Oscar 2023.

En la alfombra de los Oscar 2023 también estuvieron Guillermo del Toro con su esposa, Alfonso Cuarón y Antonio Banderas.