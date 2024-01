Óscar Burgos revela qué se murió 3 minutos en una cirugía y así vio el más allá | VIDEO

El comediante Óscar Burgos relató cómo fue su experiencia con la muerte, en la que falleció durante tres minutos debido a una cirugía estética.

El actor tiene un podcast con su hijo “Burgos aquí y Burgos allá” y ahí fue donde le contó a su hijo cómo fue su experiencia con la muerte.

Así fue el momento en el que Óscar Burgos murió 3 minutos

El humorista señaló que se sometió a una cirugía estética para levantarse los párpados, se hizo los estudios que indicaban que era un buen candidato para entrar a cirugía, pero lamentablemente se le olvidó decirle al doctor que había consumido un medicamento, lo que puso en riesgo su salud.

El creador del “Perro Guarumo” contó que había usado un descongestionante nasal llamado Afrín, lo que provocó que la cirugía se complicara y su cuerpo entrara en un estado de colapso.

“Se me fueron llenando de agua los pulmones, hasta que colapsé y entonces tuve un paro respiratorio, y que me les voy”, recordó el exesposo de Karla Panini.

Burgos señaló que se fue por tres minutos y que logró sobrevivir porque en el hospital había un especialista intensivista y que él fue quien lo sacó de la muerte.

“Yo ya estaba muerto carnal, fueron como 3 minutos que dure muerto y que el vato me revive”, contó el comediante.

Óscar Burgos contó qué fue lo que vio, luego de que estuvo muerto durante esos minutos. Señaló que morir no es ver una luz o llegar al más allá, sino que lo describió como dormir sin soñar.

“Me acuerdo que empecé a toser y no podía dejar de toser. Pero me ahogaba, no podía respirar. Tosía y no podía respirar, sólo echaba aire afuera y no para adentro. Mis pulmones estaban llenos de agua, no podían respirar oxígeno y entonces me dio sueño, me quedé dormido y ahí fue cuando me morí. Pero no vi ni una luz, no vi nada. Es como dormir sin soñar”, explicó el comediante.

“Luego me acuerdo que vuelvo a verlos a todos, porque es cuando me reviven y ya no me acuerdo más. Me acuerdo que tres días después estaba yo vendado de las piernas por lo de la circulación y lleno de cables”, recordó el acto.