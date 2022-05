¿Pablo Lyle y Ana Araujo se separaron? Aseguran que ella tiene nuevo romance

El actor Pablo Lyle y su esposa Ana Araujo estarían en planes de divorciarse, de acuerdo con el programa Chisme No Like.

De acuerdo con el programa, Ana Araujo ya tendría un nuevo romance y sería con el exfutbolista Marc Crosas.

“Se les ha visto disfrutando de un concierto de Coldplay, estuvieron en Puerto Vallarta comenzando como pareja y en varios restaurantes de la Ciudad de México”, dijo el conductor de Chisme No Like.

Pablo Lyle y Ana Araujo estuvieron juntos durante 10 años y el actor lleva tiempo esperando que el jurado en Miami determine si es culpable de haber matado a un hombre de la tercera edad, tras un altercado vial.

Ana Araujo rompe el silencio sobre supuesta separación

La actriz Ana Araujo publicó un mensaje en Instagram, luego de que se diera a conocer la supuesta separación con Pablo Lyle, sin embargo, luego borró la publicación.

“La vida no es una línea recta, no hay una meta al final, lo que vives en el inter entre que naces y mueres eso es la vida, no hay más. Al final de todo no hay nada, ¿realmente estás viviendo para ti?… Confía”, señala el mensaje.

“He aprendido que iniciar algo, aunque no te sientas 100% lista es mejor que esperar a ‘estar lista’ y nunca hacerlo… ¿De verdad no nos damos cuenta de que el tiempo sí está pasando? Que este personaje que eres sí tiene capítulo final”, continua el texto.

“Cuando das el salto guiado por tu corazón no hay error, al contrario, todo comienza a alinearse de nuevo y navegarás nuevas aguas que te traerán nuevos retos y aprendizajes, para que tu crecimiento continúe y sigas explorándote a través de este personaje que decidiste encarnar”, finalizó Ana Araujo.