Pablo Montero se pone chip para dejar de tomar alcohol ¿Cuánto le costó?

El cantante Pablo Montero ya no quiere vivir en el escándalo para dar un buen ejemplo a sus hijos, por lo que confesó que se injertó un chip para dejar de beber alcohol.

Pablo Montero ofreció una entrevista a Gustavo Adolfo Infante y ahí reveló que se sometió a un tratamiento en Estados Unidos que, dijo, cambia la vida.

“Tú sabes muy bien de un tratamiento que hay mi querido Gustavo, es un tratamiento muy importante en Estados Unidos que sirve para muchas cosas de tu salud, entonces ahorita estoy llevando ese tratamiento, es un implante”, contó Pablo Montero.

Gustavo Adolfo Infante dijo que él también tiene el mismo chip y que en el poco tiempo que lo ha usado ha notado un cambio en su salud.

“Tú sabes que yo soy de carácter fuerte, y eso vas cargando con todo lo que me ha pasado con mis hermanos, te estoy hablando de esas emociones y no las sacas y de repente si te pones a tomar se te viene llenando como de coraje de sentimiento y luego vienen las depresiones y a llorar. Eso se arregla de frente, sano, con tu familia, con tu mamá. Ella me ha ayudado mucho, ella me acompañó”, reveló Pablo Montero.

te puede interesar Pablo Montero abandona a su pareja en plena cita para huir de la prensa (VIDEO)

El cantante señaló que el tratamiento le ha ayudado a dejar de ser impulsivo. “Yo quiero darles un buen ejemplo a mis hijas. Con el tratamiento que traemos tú sabes cómo te cambia la vida, ves más claras las cosas, estás en paz, piensas las cosas antes de acuarlas, dejas de ser impulsivo. Te ayuda a muchas cosas”, dijo.

¿Cuánto cuesta el chip que se puso Pablo Montero?

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, quien está sometido al mismo tratamiento, el chip que tiene Pablo Montero tiene un costo aproximado de 30 mil pesos.

Pablo Montero revive tema de la acusación de abuso

Durante su conversación con Gustavo Adolfo Infante, Pablo Montero dijo que no puede dar muchos detalles sobre la demanda, pero que promete ser transparente cuando le den luz verde de hablar sus abogados.

Por otra parte, aseguró que de ahora en adelante no va a permitir que los fans se queden mucho tiempo en su camerino, que solo les dará fotos y hará que se vayan rápido. Gustavo Adolfo Infante le preguntó si eso es lo que había pasado con la joven que lo denunció, pero el cantante no respondió la pregunta.