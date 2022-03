¿Pacto patriarcal? Pepe Aguilar afirma que su hijo Leonardo es mejor que Ángela Aguilar

Pepe Aguilar acaba de dejar claro cuál de sus hijos es su favorito, pues el cantante afirmó que Leonardo es mucho mejor que Ángela Aguilar.

Así lo anunció Pepe Aguilar en un encuentro que tuvo con la prensa junto a sus dos bendiciones; afirmó que Leonardo se está tardando en hacer despegar su carrera, como ya lo hizo Ángela.

Asimismo, Pepe Aguilar apuntó que Leonardo es mucho mejor compositor que su hermana Ángela:

"Este güey ya se está tardando, pero ahí va y no se la van a acabar con el disco que va a sacar. No saben cómo escribe, no saben cómo compone, compone mil veces mejor que yo y que ella juntos (señalando a Ángela)", dijo.

"Bueno… que yo no tanto, pero sí compone, muy muy bien, y así es la vida, este negocio es así, a todo mundo le toca cuando le toca... A ella (Ángela) le ha ido muy bien, hay que celebrarla, él (Leonardo) lo celebra también muy bien", añadió el famoso.

Pepe Aguilar aplaude el talento de Leonardo para componer pic.twitter.com/cCJ8ghxeIO — Lo + viral (@VideosVirales69) March 1, 2022

rc