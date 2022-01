La compañía que lleva el mismo nombre de los icónicos tonos de gamas se dedica a producir y analizar las últimas tendencias en ese ámbito y como cada año desde el 2000, este diciembre presenta Very Peri, el nuevo tono que, según la empresa, marcará las tendencias en el 2022, el proceso de selección del Pantone Color of the Year conlleva un profundo estudio y análisis de tendencias en donde los expertos del pigmento de Pantone del Pantone Color Institute evalúan a fondo el mercado en busca de nuevas influencias, entre las que destacan la industria del entretenimiento, colecciones itinerantes de arte, nuevos artistas, moda, el diseño, destinos turísticos populares y nuevos estilos de vida, tendencias de juego y diversión y condiciones socioeconómicas. La corporación global que creó el sistema de identificación, comparación y comunicación del tinte más famoso del mundo vio la luz en 1962, siendo un pequeño negocio que comercializaba tarjetas de colores para empresas de cosméticos y que este 2022 cumple sus primeros 60 años de investigación y desarrollo en las áreas de la moda, interiorismo y diseño.

Gráficos: Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega.

Pantone, la guía que revolucionó el color, celebra su 60 aniversario PDF: La Razón de México

