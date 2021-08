¿Paola Rojas tiene nuevo romance? La captan coqueteando con conductor de TV

La periodista Paola Rojas causó revuelo en las redes sociales, luego de que asistió al programa de televisión “Faisy Night” en donde demostró sus habilidades para hablar distintos idiomas.

Paola Rojas contó en la entrevista que desde pequeña sintió atracción por los idiomas y comenzó a aprenderlos por gusto.

“Soy súper auditiva. Desde muy chiquita imitaba voces. Los idiomas siempre me encantaron y empecé a estudiarlos desde chiquita”, dijo Paola Rojas.

Posteriormente Faisy, el conductor del programa, le pidió que hablara en los distintos idiomas que sabe, así pasó por el alemán al italiano, al portugués y al francés.

Paola Rojas contó que vivió en Austria y “le sacó provecho” al alemán en aquella ciudad en la que gustaba de ir a la ópera de manera continua.

Cuando Faisy le pidió a Paola Rojas hablar en francés, la conductora le lanzó una advertencia “Pero no te me vayas a aventar a los besos", a lo que Faisy respondió: "Si con el italiano me aguanté... (besarla)".

Paola Rojas entre bromas le dice al presentador que se controle, después la periodista concluye hablando con perfecto francés.

Todo se trató de una broma de Paola Rojas y Faisy

Lo que ocurrió en el show de Faisy se trató de una broma, pues se sabe que Faisy está comprometio, mientras que Paola Rojas ha mantenido su vida privada alejada de la farándula, tras el escándalo que vivió por su exesposo Zague.

Sin embargo, se sabe que recientemente terminó su relación con el empresario argentino Marcelo Imposti.