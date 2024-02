Paola Rojas revela que está distanciada de uno de sus hijos: 'me duele'

Tal parece ser que los hijos que Paola Rojas engendró con Zague prefieren a su papá, o al menos uno de ellos, pues la presentadora reveló que está distanciada de uno de sus niños y contó la triste razón de ello.

Esto ocurre luego de que Paola Rojas le hizo una fuerte confesión a Montserrat Olivier, pues no sólo le reveló que su novio quiere con ella, sino que la única manera en la que le permitiría a su galán tener un acostó con su amiga sería que ella también le entre y se arme una tercia en la alcoba.

Ahora, la conductora de televisión de 47 años reveló en el programa “Netas Divinas” que le duele en toda el alma que uno de sus hijos decidió distanciarse de ella, lo cual conmovió a muchos de sus fans, mientras que otros señalaron que, con todas las declaraciones que ha hecho la famosa, y por su personalidad, no les extraña la situación.

Ante cada una de sus compañeras de “Netas Divinas”, Paola Rojas señaló que uno de sus hijos se distanció de ella, cosa que no soporta, pues ocurrió gracias a una actividad relacionada con su ex Zague, quien le puso l cuerno duro y tendido.

Y es que la famosa dijo que su hijo en cuestión le pedía que, por favor, no lo fuera a ver a sus entrenamientos del deporte que lanzó a su padre al estrellato: "Mi hijo evitaba que yo fuera a sus entrenamientos de futbol".

Cual madre tóxica, Paola Rojas encaró a su bendi respecto a por qué no la quería cerca de sus entrenamientos, y la respuesta del niño la dejó helada: "Un día lo hablamos y me pidió que por favor no fuera. Lo molestan mucho. Me duele", lamentó.